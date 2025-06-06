Санкции против украинцев: что LIGA.net сказали о законности этого Офис президента и юристы

В Офисе президента отказались ответить LIGA.net, на какой правовой основе вводятся санкции против граждан Украины. В то же время, в юридической компании Juscutum объяснили: формально такие ограничения возможны, но они уязвимы, если обжаловать их правовым способом.

LIGA.net спросила у Офиса президента, на какой правовой основе вводятся санкции против украинских граждан, и позволяет ли это делать профильный Закон.

"Ваше письмо [...] не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку его содержание не соответствует требованиям Закона", – ответили в Департаменте по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации, отметив, что разъяснение законодательства не входит в полномочия профильного управления ОП.

В этом же документе ведомство отметило, что согласно Конституции каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Вероятно, этот совет касается тех, против кого введены санкции.