Санкции против украинцев: что LIGA.net сказали о законности этого Офис президента и юристы
Здание офиса президента (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Офисе президента отказались ответить LIGA.net, на какой правовой основе вводятся санкции против граждан Украины. В то же время, в юридической компании Juscutum объяснили: формально такие ограничения возможны, но они уязвимы, если обжаловать их правовым способом.

LIGA.net спросила у Офиса президента, на какой правовой основе вводятся санкции против украинских граждан, и позволяет ли это делать профильный Закон.

Читайте также
Это не "слепой траст". Как санкции повлияют на бизнес Петра Порошенко

"Ваше письмо [...] не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку его содержание не соответствует требованиям Закона", – ответили в Департаменте по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации, отметив, что разъяснение законодательства не входит в полномочия профильного управления ОП.

В этом же документе ведомство отметило, что согласно Конституции каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Вероятно, этот совет касается тех, против кого введены санкции.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?
санкцииофис президентаоп