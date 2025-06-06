Санкції проти громадян України: що LIGA.net сказали про законність рішень Офіс президента та юристи

В Офісі президента відмовилися відповісти LIGA.net, на якій правовій основі запроваджуються санкції проти громадян України. Водночас у юридичній компанії Juscutum пояснили: формально такі обмеження можливі, але вони вразливі, якщо оскаржувати їх у правовий спосіб.

LIGA.net запитала в Офісу президента, на якій правовій основі запроваджуються санкції проти українських громадян та чи дозволяє це робити профільний Закон.

Натомість у профільному Департаменті відповіли, що не уповноважені роз'яснювати законодавство.

Утім, відомство зауважило, що згідно з Конституцією кожен має право на професійну правничу допомогу.

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