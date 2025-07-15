В Італії розкритикували концерт "друга Путіна" через побоювання пропаганди

Міністр Джулі побоюється, що концерт може стати рупором пропаганди, але глава регіону не підтримує цього

Валерій Гергієв (Фото: ресурси росіян)

В Італії розгорілася суперечка навколо концерту російського диригента Валерія Гергієва. Міністр культури країни Алессандро Джулі побоюється прояву пропаганди, передає Ansa.

"Мистецтво вільне і не підлягає цензурі. Однак пропаганда, навіть якщо вона талановита, – це зовсім інша справа", – сказав він.

Джулі назвав диригента "другом та радником" російського диктатора Володимира Путіна. Його концерт на фестивалі Un'Estate da RE був організований та оплачений регіоном Кампанія, що на півдні Італії, та має відбутися у Королівському палаці в Казерті наприкінці липня.

Глава Мінкульту зазначив, що регіон має право самостійно обирати, які заходи проводити, проте він ризикує "надіслати невірний сигнал".

"Україна є окупованою країною, і концерт Гергієва може перетворити високорівневу, але об'єктивно спірну музичну подію, що викликає розбіжності, в рупор російської пропаганди. Це, на мій погляд, було б сумно", – резюмував Джулі.

Водночас голова Кампанії Вінченцо Де Лука заявив, що з початку повномасштабної війни регіон прийняв "тисячі громадян України та проявив солідарність".

"Ми не маємо наміру миритися з логікою виключення або переривання діалогу, тому що це не сприяє миру. Це лише розпалює річки ненависті та віддаляє нас від миру", – сказав він.