В Италии раскритиковали концерт "друга Путина" из-за опасений пропаганды

Министр Джули опасается, что концерт может стать рупором пропаганды, но глава региона не поддерживает этого

Валерий Гергиев (Фото: ресурсы россиян)

В Италии разгорелся спор вокруг концерта российского дирижера Валерия Гергиева. Министр культуры страны Алессандро Джули опасается проявления пропаганды, передает Ansa.

"Искусство свободно и не подлежит цензуре. Однако пропаганда, даже если она талантлива, – это совсем другое дело", – сказал он.

Джули назвал дирижера "другом и советником" российского диктатора Владимира Путина. Его концерт на фестивале Un'Estate da RE был организован и оплачен регионом Кампания, что на юге Италии, и должен состояться в Королевском дворце в Казерте в конце июля.

Глава Минкульта отметил, что регион вправе самостоятельно выбирать, какие мероприятия проводить, однако он рискует "послать неверный сигнал".

"Украина является оккупированной страной, и концерт Гергиева может превратить высокоуровневое, но объективно спорное и вызывающее разногласия музыкальное событие в рупор российской пропаганды. Это, на мой взгляд, было бы прискорбно", – резюмировал Джули.

В то же время глава Кампании Винченцо Де Лука заявил, что с начала полномасштабной войны регион принял "тысячи граждан Украины и проявил солидарность".

"Мы не намерены мириться с логикой исключения или прерывания диалога, потому что это не способствует миру. Это лишь разжигает реки ненависти и отдаляет нас от мира", – сказал он.