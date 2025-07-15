В Италии раскритиковали концерт "друга Путина" из-за опасений пропаганды
В Италии разгорелся спор вокруг концерта российского дирижера Валерия Гергиева. Министр культуры страны Алессандро Джули опасается проявления пропаганды, передает Ansa.
"Искусство свободно и не подлежит цензуре. Однако пропаганда, даже если она талантлива, – это совсем другое дело", – сказал он.
Джули назвал дирижера "другом и советником" российского диктатора Владимира Путина. Его концерт на фестивале Un'Estate da RE был организован и оплачен регионом Кампания, что на юге Италии, и должен состояться в Королевском дворце в Казерте в конце июля.
Глава Минкульта отметил, что регион вправе самостоятельно выбирать, какие мероприятия проводить, однако он рискует "послать неверный сигнал".
"Украина является оккупированной страной, и концерт Гергиева может превратить высокоуровневое, но объективно спорное и вызывающее разногласия музыкальное событие в рупор российской пропаганды. Это, на мой взгляд, было бы прискорбно", – резюмировал Джули.
В то же время глава Кампании Винченцо Де Лука заявил, что с начала полномасштабной войны регион принял "тысячи граждан Украины и проявил солидарность".
"Мы не намерены мириться с логикой исключения или прерывания диалога, потому что это не способствует миру. Это лишь разжигает реки ненависти и отдаляет нас от мира", – сказал он.
- Осенью 2024 года разгорелся скандал вокруг фильма режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне" – его хотели показывать на международных кинофестивалях. 12 сентября стало известно, что фестиваль в Канаде не отменит показ фильма. Консул Украины выразил возмущения.
- Однако уже 13 сентября кинофестиваль в Торонто сообщил, что не будет показывать пропагандистскую ленту. Причиной отмены показов организаторы назвали серьезные угрозы работе фестиваля и общественной безопасности.
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