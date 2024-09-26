Цюрихский кинофестиваль отменил публичные показы "Русских на войне". МИД отреагировал

Анастасия Трофимова (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Цюрихский кинофестиваль отменил публичные показы пропагандистского фильма режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Об этом сообщило Министерство иностранных дел и поблагодарило за такое решение организаторов мероприятия.

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"Россия не должна присутствовать на международной культурной арене. Также – никакого шанса для ее голосов отбеливать военных преступников перед широкой публикой", – говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало организаторов фестиваля также полностью изъять фильм из конкурса документальных фильмов. Единственной угрозой "безопасности его зрителей, гостей, партнеров и персонала" является влияние российской пропаганды, оправдывающей агрессию и зверства.

В МИД подчеркнули, что последовательно работают над изоляцией РФ на международной арене, чтобы исключить возможность использования культурных, спортивных и других арен для распространения российской пропаганды и дезинформации.

13 сентября Кинофестиваль в Торонто сообщил, что не будет показывать пропагандистскую ленту. Причиной отмены показов организаторы назвали серьезные угрозы работе фестиваля и общественной безопасности.

Но уже 16 сентября стало известно, что ленту покажут 17 сентября в 08:30 и 21:00 по киевскому времени.

19 сентября МИД выразил возмущение тем, что швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival решил внести в свою программу фильм "Русские на войне".

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