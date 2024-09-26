Цюрихский кинофестиваль отменил публичные показы "Русских на войне". МИД отреагировал
Цюрихский кинофестиваль отменил публичные показы пропагандистского фильма режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Об этом сообщило Министерство иностранных дел и поблагодарило за такое решение организаторов мероприятия.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Россия не должна присутствовать на международной культурной арене. Также – никакого шанса для ее голосов отбеливать военных преступников перед широкой публикой", – говорится в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство призвало организаторов фестиваля также полностью изъять фильм из конкурса документальных фильмов. Единственной угрозой "безопасности его зрителей, гостей, партнеров и персонала" является влияние российской пропаганды, оправдывающей агрессию и зверства.
В МИД подчеркнули, что последовательно работают над изоляцией РФ на международной арене, чтобы исключить возможность использования культурных, спортивных и других арен для распространения российской пропаганды и дезинформации.
- 13 сентября Кинофестиваль в Торонто сообщил, что не будет показывать пропагандистскую ленту. Причиной отмены показов организаторы назвали серьезные угрозы работе фестиваля и общественной безопасности.
- Но уже 16 сентября стало известно, что ленту покажут 17 сентября в 08:30 и 21:00 по киевскому времени.
- 19 сентября МИД выразил возмущение тем, что швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival решил внести в свою программу фильм "Русские на войне".
Читайте также: Украина внесла режиссера фильма "Русские на войне" в список людей, угрожающих нацбезопасности