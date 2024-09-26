Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази "Росіян на війні". МЗС відреагувало
Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази пропагандистського фільму режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Про це повідомило Міністерство закордонних справ і подякувало за таке рішення організаторам заходу.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
"Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою", – йдеться в заяві МЗС.
Зовнішньополітичне відомство закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити стрічку з конкурсу документальних фільмів. Єдиною загрозою для "безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу" є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства.
У МЗС наголосили, що послідовно працюють над ізоляцією РФ на міжнародній арені, щоб унеможливлювати використання культурних, спортивних та інших арен задля поширення російської пропаганди та дезінформації.
- 13 вересня Кінофестиваль у Торонто повідомив, що не показуватиме пропагандистську стрічку. Причиною скасування показів організатори назвали серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.
- Але вже 16 вересня стало відомо, що стрічку таки покажуть 17 вересня о 08:30 та 21:00 за київським часом.
- 19 вересня МЗС висловило обурення тим, що швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival вирішив внести до своєї програми фільм "Росіяни на війні".
Читайте також: Україна внесла режисерку фільму "Росіяни на війні" до переліку людей, що загрожують нацбезпеці