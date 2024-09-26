Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази "Росіян на війні". МЗС відреагувало

Анастасія Трофімова (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази пропагандистського фільму режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Про це повідомило Міністерство закордонних справ і подякувало за таке рішення організаторам заходу.

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"Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою", – йдеться в заяві МЗС.

Зовнішньополітичне відомство закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити стрічку з конкурсу документальних фільмів. Єдиною загрозою для "безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу" є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства.

У МЗС наголосили, що послідовно працюють над ізоляцією РФ на міжнародній арені, щоб унеможливлювати використання культурних, спортивних та інших арен задля поширення російської пропаганди та дезінформації.

13 вересня Кінофестиваль у Торонто повідомив, що не показуватиме пропагандистську стрічку. Причиною скасування показів організатори назвали серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.

Але вже 16 вересня стало відомо, що стрічку таки покажуть 17 вересня о 08:30 та 21:00 за київським часом.

19 вересня МЗС висловило обурення тим, що швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival вирішив внести до своєї програми фільм "Росіяни на війні".

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