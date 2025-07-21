Украинские организации в Италии были готовы провести протесты против выступления российского дирижера

Валерий Гергиев и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Администрация Королевского дворца в Казерте отменила симфонический концерт под руководством россиянина Валерия Гергиева, который должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da RE 27 июля в регионе Кампания. Об этом сообщило агентство ANSA.

Присутствие дирижера из РФ, которого критикуют за поддержку российского диктатора Владимира Путина вызвало бурную полемику. Кроме этого, высказывались опасения относительно возможных протестов, организованных украинскими организациями.

Последние заявления против концерта Гергиева поступили от нескольких лауреатов Нобелевской премии, которые направили письма председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и итальянским властям.

Онлайн-петиция за отмену выступления собрала 16 000 подписей. Министр культуры Алессандро Джули также высказался, подчеркнув, что "искусство свободно и не может быть цензурировано", но "пропаганда, даже когда она сделана талантливо, — это другое дело". По его мнению, концерт Гергиева рисковал бы "послать неправильный месседж".

В то же время президент региона Кампания Винченцо Де Лука, который инициировал концерт, назвал ситуацию "тревожной", поставив под сомнение "где пролегает граница между свободой слова и пропагандой".

Украинские организации в Италии были готовы провести протесты и уже приобрели билеты на первые ряды концерта, чтобы Гергиев почувствовал несогласие.

15 июля сообщалось, что в Италии разгорелся спор вокруг концерта Гергиева. Министр культуры страны опасается проявления пропаганды.

Гергиев поддерживает тесные связи с представителями правительства России и политическими элитами государства-агрессора, получая от этих связей существенные деловые и юридические выгоды. С 2022 года он находится под санкциями Украины.

Несмотря на свою близость к Путину, дирижер был постоянным гостем на сценах Италии и других стран Европы. Однако с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он не участвовал в мероприятиях в европейских государствах.