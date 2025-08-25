МЗС засудило участь Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно

Участь режисера у заході є ганьбою та образою жертви акторів та кінематографістів, які загинули через агресію РФ, зазначили у відомстві

Україна засудила участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ.

У відомстві наголосили, що участь режисера в заході – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії Росії проти України.

Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів російського диктатора Володимира Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років, додали в МЗС.

"Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", – йдеться в заяві.

Російський ресурс Meduza повідомив, що Аллен взяв участь у сесії "Легенди світового кінематографа", яка відбулася 24 серпня у межах Московського міжнародного тижня кіно.

Американський режисер виступав онлайн по відеозв'язку. Зустріч із ним у відкритій залі простору "Москіно" провів режисер-пропагандист Федір Бондарчук.

У ході своєї лекції Аллен говорив про світовий кінематограф і принципи своєї режисури, а також роль штучного інтелекту в кіно. За кілька днів до початку заходу пресслужба проєкту повідомила, що він приїде до Москви, проте згодом уточнила, що він виступить онлайн.

Наприкінці липня адміністрація Королівського палацу в Казерті скасувала симфонічний концерт під керівництвом росіянина Гергієва.

Попри свою близькість до Путіна, диригент був постійним гостем на сценах Італії та інших країн Європи. Однак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він не брав участі у заходах у європейських державах.