Вуді Аллен відповів на засудження через участь у московському кінофестивалі

Вуді Аллен (Фото: EPA / ETTORE_FERRARI)

Американський кінорежисер Вуді Аллен заперечив твердження Міністерства закордонних справ України про те, що його участь у Московському міжнародному тижні кіно була "виправданням" російських злочинів. Ситуацію він прокоментував британській газеті The Guardian.

У своїй заяві він фактично переклав відповідальність за повномасштабну російсько-українську війну виключно на керівництво Кремля.

"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов будь-коли є гарним способом допомогти", – заявив він.

24 серпня Аллен взяв участь у сесії "Легенди світового кінематографа" у межах Московського міжнародного тижня кіно.

Американський режисер виступав онлайн. Зустріч із ним у відкритій залі простору "Москіно" провів режисер-пропагандист Федір Бондарчук.

Під час своєї лекції Аллен говорив про світовий кінематограф і принципи своєї режисури, а також роль штучного інтелекту в кіно. За кілька днів до початку заходу пресслужба проєкту повідомила, що він приїде до Москви, проте згодом уточнила, що він виступить онлайн.