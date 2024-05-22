Позиция ГС "АПАУ" относительно изменений в лицензионных условиях по е-торговле лекарствами

Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", объединяющий юридических лиц украинского фармацевтического рынка, назвал ошибочным мнением отдельных экспертов относительно изменений в лицензионных условиях по е-торговле лекарствами, которые якобы обусловят запрет работы прайс-агрегаторов по продаже лекарственных средств и маркетплейс что может повлечь за собой повышение цен на лекарственные средства.

Об этом сообщается в пресс-релизе ассоциации.

"Сейчас в некоторых СМИ распространяется заблуждение отдельных экспертов относительно изменений в Лицензионных условиях по аптечной деятельности, которые якобы обусловят запрет работы прайс-агрегаторов по продаже лекарственных средств и маркетплейсов, что может повлечь за собой повышение цен на лекарственные средства. Это манипуляция и введение в заблуждение потребителей, что вызывает справедливые сомнения в желании владельцев маркетплейсов и прайс-агрегаторов достичь объективного решения вопроса. Ведь переменами не запрещается работа таких площадок. В то же время предусмотрено только получение лицензии для такого вида деятельности, что будет гарантировать пациентам доступ к достоверной информации", – говорится в заявлении ассоциации аптекарей.

Они также отмечают, что члены АПАУ выступают основными партнерами всех прайс-агрегаторов и маркетплейсов, а также планируют и дальше развивать это сотрудничество в едином законодательном поле для всех участников фармацевтического звена с соблюдением Лицензионных условий.

"Дискуссия по урегулированию ответственности за предложение (предложение/бронирование) лекарственных средств на маркетплейсах длится уже не один год, а изменения в Лицензионные условия публиковались для общественного обсуждения и выражения предложений. Поэтому непонятно, почему именно сейчас активизировалась пиар-кампания по данному вопросу", – добавляют в союзе.

В свою очередь АПАУ поддерживает правительственную инициативу, которая способствует совершенствованию и осовремениванию правил работы фармацевтического рынка, в соответствии с лучшими стандартами и практиками ЕС.

Участники союза также убеждены, что все операторы рынка: производитель, дистрибьютор, аптечное учреждение, маркетплейсы или агрегаторы должны действовать в лицензионном поле, нести ответственность за информацию, размещаемую на своих вебресурсах, доставку лекарств и качество предоставляемых услуг.

"Такие изменения предотвратят продажу фальсифицированной, незарегистрированной или ввезенной с нарушением закона продукции, которая может потенциально угрожать жизни и здоровью граждан. Таким образом, действия всех лицензиатов будут обезопасены со стороны государственного контролирующего органа, что поможет не только урегулировать обращение лекарственных средств, но и и обеспечить соответствие стандартам ЕС", – подчеркивают в ассоциации.

Участники союза выступают за профессиональную дискуссию на профессиональных площадках, для противодействия проявлениям нечестной конкуренции, манипулированием сознанием потребителей ради выгоды некоторых недобросовестных участников рынка и дискредитации деятельности работников фармацевтической отрасли.

"Только путем конструктивного диалога можно консолидировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества и выработать решения, которые будут соответствовать нормам украинского законодательства и соответствующим практикам ЕС", – констатировали они.

Напомним, членами союза выступают большие, средние и малые аптечные сети Украины, охватывающие около 80% рынка.

Приоритетом деятельности участников АПАУ является развитие фармацевтической отрасли Украины, содействие доступности и качества лекарств, сотрудничество с органами государственной власти, наработка нормативной базы, которая соответствует европейским стандартам и ценностям.