Правила торгов в покере и порядок вскрытия карт

Раунды торговли в покере — это основная структура ставок и действий пользователей во время игры. Есть несколько этапов. Префлоп начинается с раздачи карманных карт, за которыми следует общий раунд ставок. Затем идет флоп, где открываются первые общие карты. Тёрн забирает карты со ставками в следующем раунде. И в конце, на ривере, открывается окончательная общая карта, где игроки делают последние ставки. Наконец следует открытие карты, где в зависимости от силы рук определяется победитель.

Решение о том, кто первым покажет свои карты, является распространенным вопросом как в турнирах, так и в кэш-играх. Давайте раз и навсегда разберемся, каковы правила шоудауна.

Меняется ли порядок вскрытия от игры к игре?

Порядок вскрытия остается тем же, независимо от того, играете ли вы в Техасский Холдем, Омаху с пот-лимитом, Стад или в любой другой вариант покера. Вы легко можете попрактиковаться и освоить правила любой из этих игр, зайдя на GGpoker официальный сайт.

Должен ли я показывать свои карты в покере?

Вы можете не показывать карты до самого финала игры. Фактически единственный раз, когда это необходимо сделать, — чтобы выиграть раздачу на вскрытии, если прочие соперники не сдались раньше.

Чтобы выиграть банк, игрок должен положить обе карты лицом вверх. Имейте в виду, что в некоторых карточных комнатах действуют несколько другие правила показа рук. Если вы не уверены, обязательно спросите дилера.

Начинающие игроки иногда неправильно понимают свою руку и могут даже сбросить выигрышные карты. Поэтому, пока вы не станете опытным игроком, лучше всегда показывать свои карты при вскрытии.

Возможен ли показ одной карты?

При вскрытии карт можно показать только одну. Тем не менее показ только одной карты не даст права выиграть раздачу, даже если это покажет, что у вас лучшая рука.

Во всех карточных комнатах существует универсальное правило: обе карты должны быть выложены лицевой стороной вверх, чтобы их владелец получил право выиграть банк.

Что если оппонент отказывается следовать правильному порядку вскрытия?

Некоторые игроки часто пытаются заставить оппонентов показать свои карты вне очереди. Если вы столкнулись с такой ситуацией и вас принуждают перевернуть карты, стоит сказать: "Это ваше действие, пожалуйста, либо покажите свою руку, либо сбросьте карты".

Если оппонент по-прежнему отказывается следовать правильному порядку вскрытия карт, попросите дилера вмешаться и обеспечить соблюдение правил. Не позволяйте грубому или настойчивому человеку добиться своего.

Существуют ли какие-либо исключения для соблюдения правильного порядка вскрытия?

Из правил порядка вскрытия есть одно исключение. Если у вас натс или очень сильная рука, то обычной вежливостью будет просто мгновенно перевернуть свои карты на ривере, независимо от порядка вскрытия карт. В противном случае вас могут обвинить в медленной игре.

Отличаются ли правила шоудауна?

В целом, шоудаун один и тот же независимо от того, в каком формате вы играете. Единственным исключением является то, что в кэш-играх человек может без штрафа показать одну или обе карты в любой момент раздачи.

В турнирах, если игрок намеренно или нет раскрывает свои карты, рука обычно считается мертвой.

При вскрытии карт нет штрафа за простое переворачивание карт вне очереди. Однако большинству людей нравится видеть, какие карты есть у действующих перед ними игроков, прежде чем решить, показывать собственные или нет.

Есть ли когда-нибудь время вскрыть слабую руку или сбросить ее?

Если настала ваша очередь вскрывать карты и у вас явно проигрышная рука, вы, как правило, хотите просто сбросить карты и не раскрывать никакой информации. Тем не менее есть несколько случаев, когда вы можете пойти дальше и показать руку:

Вы хотите проецировать определенное изображение на стол.

Чтобы побудить остальную часть стола пойти на вскрытие и не сбросить свою руку. Таким образом вы, возможно, получите некоторую информацию.

Неверное прочтение вашей руки вполне возможно: если вы всегда будете вскрывать каждую руку, у вас не будет шансов когда-либо сбросить победителя.

Такими методами стоит пользоваться, если у вас уже есть опыт в игре. Начинающим игрокам рекомендуется просто понаблюдать за идущей игрой.

Шоудаун в покере — это одна из ситуаций, в которой лишь немногие игроки по-настоящему понимают правила. Самое приятное то, что как только вы точно поймете, как это работает, вы сможете использовать эту информацию в своих интересах. Если хотите попрактиковаться, используйте пароли на фрироллы — это поможет отточить навыки без траты денег на билет.

Совет профессионалов

Никогда не показывайте свою руку до тех пор, пока не наступит ваша очередь, если, конечно, у вас нет натса или почти натса. Никогда не замедляйте ход своих противников. Это будет настраивать игроков против вас, а это совсем не на руку.

• Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры;



• Участие в азартных играх не может быть источником доходов или альтернативой работе.