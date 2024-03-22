Правила торгів у покері та порядок розкриття карт

Раунди торгівлі в покері — це основна структура ставок і дій користувачів під час гри. Є кілька етапів. Префлоп починається з роздачі кишенькових карт, за якими слідує загальний раунд ставок. Потім іде флоп, де відкриваються перші загальні карти. Терн забирає карти зі ставками в наступному раунді. І наприкінці, на рівері, відкривається остаточна загальна карта, де гравці роблять останні ставки. Нарешті слідує відкриття карти, де залежно від сили рук виявляється переможець.

Рішення про те, хто першим покаже свої карти, є поширеним питанням як у турнірах, так і в кеш-іграх. Давайте раз і назавжди розберемося, якими є правила шоудауну.

Чи змінюється порядок розкриття від гри до гри?

Порядок розкриття залишається тим самим, незалежно від того, чи граєте ви в Техаський Холдем, Омаху з пот-лімітом, Стад або в будь-який інший варіант покеру. Ви легко можете попрактикуватись та засвоїти правила цих ігор, якщо зайдете на GGpoker офіційний сайт.

Чи повинен я показувати свої карти в покері?

Ви можете не показувати карти до фіналу гри. Фактично єдиний раз, коли це необхідно зробити, — щоб виграти роздачу, якщо інші суперники не здалися раніше.

Щоб виграти банк, гравець повинен покласти обидві карти горілиць. Просто майте на увазі, що в деяких карткових кімнатах діють дещо інші правила показу рук. Якщо ви не впевнені, обов'язково запитайте дилера.

Гравці-початківці іноді неправильно розуміють свою руку і можуть навіть скинути виграшні карти. Тому, поки ви не станете досвідченим гравцем, краще завжди показувати свої карти під час розкриття.

Чи можливий показ однієї карти?

Під час розкриття карт можна показати тільки одну. Проте показ тільки однієї карти не дасть права виграти роздачу, навіть якщо це продемонструє, що у вас найкраща рука.

У всіх карткових кімнатах існує універсальне правило: обидві карти мають бути викладені лицьовою стороною вгору, щоб їх власник мав право виграти банк.

Що якщо опонент відмовляється дотримуватися правильного порядку розкриття?

Деякі гравці часто намагаються змусити опонентів показати свої карти позачергово. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією і вас змушують перевернути карти, варто сказати: "Це ваша дія, будь ласка, або покажіть свою руку, або скиньте карти".

Якщо опонент, як і раніше, відмовляється дотримуватися правильного порядку розкриття карт, попросіть дилера втрутитися і забезпечити дотримання правил. Не дозволяйте грубій або наполегливій людині домогтися свого.

Чи існують якісь винятки для дотримання правильного порядку розкриття?

Із правил порядку розкриття є один виняток. Якщо у вас натс або дуже сильна рука, то звичайною ввічливістю буде просто миттєво перевернути свої карти на рівері, незалежно від порядку розкриття карт. В іншому разі вас можуть звинуватити в повільній грі.

Чи відрізняються правила шоудауну?

Загалом шоудаун один і той самий незалежно від того, в якому форматі ви граєте. Єдиним винятком є те, що в кеш-іграх людина може без штрафу показати одну або обидві карти в будь-який момент роздачі.

У турнірах, якщо гравець навмисно чи ні розкриває свої карти, рука зазвичай вважається мертвою.

При розкритті карт немає штрафу за просте перегортання карт позачергово. Однак більшості людей подобається бачити, які карти є у гравців, що діють перед ними, перш ніж вирішити, показувати власні чи ні.

Чи є коли-небудь час розкрити слабку руку або скинути її?

Якщо настала ваша черга розкривати карти і у вас явно програшна рука, ви, як правило, хочете просто скинути карти і не розкривати жодної інформації. Проте, є кілька випадків, коли ви можете піти далі і показати руку:

Ви хочете проектувати певне зображення на стіл.

Щоб спонукати іншу частину столу піти на розкриття і не скинути свою руку. Таким чином ви, можливо, отримаєте деяку інформацію.

Неправильне прочитання вашої руки цілком можливе: якщо ви завжди будете розкривати кожну руку, у вас не буде шансів коли-небудь скинути переможця.

Такими методами варто користуватися, якщо у вас уже є досвід у грі. Новим гравцям рекомендується просто поспостерігати за грою.

Шоудаун у покері — це одна із ситуацій, у якій лише деякі гравці по-справжньому розуміють правила. Найприємніше те, що тільки-но ви точно зрозумієте, як це працює, ви зможете використати цю інформацію у своїх інтересах. Якщо хочете попрактикуватися, використовуйте паролі на фріроли — це допоможе відточити навички, не витрачаючи гроші на квиток.

Порада професіоналів

Ніколи не показуйте свою руку доти, доки не настане ваша черга, якщо, звісно, у вас немає натсу або майже натсу. Ніколи не сповільнюйте хід своїх супротивників. Це буде налаштовувати гравців проти вас, а це зовсім не на руку.

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