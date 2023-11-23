Правовая группа "Доминанта" получила премию Ukrainian Business Award 2023

Правовая группа "Доминанта" - это команда профессионалов из разных отраслей права, которая уже на протяжении 14 лет успешно представляет интересы украинских и международных компаний, правительственных организаций и частных лиц. В своей работе компания эффективно применяет правовые механизмы, обладая полноценным локальным опытом и отличными знаниями украинского законодательства, а также, что сейчас сверхважно, реалиями сегодняшнего дня.

Правовая группа "Доминанта" присоединилась к лучшему списку победителей Ukrainian Business Award. Эта награда стала результатом упорной работы, строгого соблюдения правил ведения бизнеса, непрерывного стремления развиваться и профессионально совершенствоваться, профессиональной ответственности всех сотрудников в рамках предоставления всего спектра услуг, благодаря чему компания получила признание и доверие клиентов.

Полномасштабное российское вторжение болезненно ударило по экономике нашей страны. Бизнес глобально столкнулся с потерей персонала, клиентов, необходимостью переносить свои представительства в безопасные регионы. Подобные вызовы пришлось преодолевать и Правовой группе "Доминанта". Мы смогли не только адаптироваться к новым реалиям: вопреки серьезным внешним угрозам, рискам и отсутствию необходимых финансовых ресурсов, мы максимально мобилизовались и сегодня продолжаем платить налоги, обеспечивать рабочие места и выплачивать заработные платы. Потому что понимаем: сейчас сверхважно сохранить и поддержать бизнес. Экономический фронт, на котором сегодня мы воюем бок о бок с другими украинскими компаниями, имеет огромное значение, ведь именно бизнес поможет отстроить страну после победы.

Это также источник материальной поддержки для армии и волонтеров, потому что мы, кроме всего, вовлечены в волонтерскую деятельность. Среди направлений такой деятельности:

гуманитарная помощь и продукты питания (ВСУ, ТРО, гражданские): поиск финансирования, логистика, работа с союзами и организациями;

медицина: поиск и приобретение препаратов и медицинского оборудования, логистика, помощь медицинским учреждениям;

поддержка беженцев и внутренних переселенцев: транспортировка/эвакуация по территории Украины, временное поселение;

бесплатная юридическая помощь населению по широкому ряду вопросов.

Работать ради победы – лозунг каждого сотрудника Правовой группы "Доминанта". Мы работаем не только на юридическом, экономическом и волонтерском фронте – наши коллеги также защищают страну в рядах ВСУ и держат стражу на постах в ТРО.

Несмотря на военные действия, команда Правовой группы "Доминанта" продолжает активную работу. Наши юристы и адвокаты постоянно на связи с клиентами и работают над проектами. Мы предоставляем правовое сопровождение бизнеса во время военного положения и помогаем в индивидуальных делах. Кроме традиционных услуг, сегодня мы предоставляем юридическую поддержку населению по актуальным вопросам: миграция, релокация бизнеса и перемещение работников, защита и возврат активов, инвестиции за рубежом, реструктуризация кредитов, страхование и налогообложение, опека и семейное право.

Ukrainian Business Award - это престижная награда, которая отмечает вклад лучших компаний в развитие украинского бизнеса. Эта награда всегда была для нас толчком работать лучше, упорнее, совершенствоваться и ставить перед собой новые цели и задачи. Сегодня мы имеем огромную мотивацию работать еще больше и еще эффективнее. Достигать новых высот и показывать пример для нашего сообщества. Ведь лидерство – это особенно актуально в сверхсложный и критический для страны период. Верим, что это вдохновляет людей вокруг, помогает овладеть паникой и найти свое место среди множества возможностей быть полезными.

Украинский юридический бизнес находится в крайне тяжелых условиях. Война диктует свои правила. Но мы должны оставаться сильными и не останавливать движение. Ставить и выполнять рабочие задачи. Потому что это единственное, что может быть стабильным сейчас. Адаптироваться, держать ритм и принимать изменения. А также быть максимально полезными на своем экспертном фронте.

Победа будет за нами. Но впереди еще больше работы по восстановлению нашей страны. Призываем бизнес работать и делать все возможное для поддержки экономики!

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