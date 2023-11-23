Правова група "Домінанта" отримала премію Ukrainian Business Award 2023

Правова група "Домінанта" – це команда професіоналів із різних галузей права, яка вже протягом 14 років успішно представляє інтереси українських та міжнародних компаній, урядових організацій та приватних осіб. У своїй роботі компанія ефективно застосовує правові механізми, володіючи повноцінним локальним досвідом та відмінними знаннями українського законодавства, а також, що наразі надважливо, реаліями сьогодення.

Правова група "Домінанта" приєдналась до кращого списку переможців Ukrainian Business Award. Ця нагорода стала результатом наполегливої роботи, суворого дотримання правил ведення бізнесу, безперервного прагнення розвиватися та професійно вдосконалюватися, професійної відповідальності усіх співробітників в рамках надання всього спектру послуг, завдяки чому компанія отримала визнання та довіру клієнтів.

Повномасштабне російське вторгнення болісно вдарило по економіці нашої країни. Бізнес глобально зіткнувся із втратою персоналу, клієнтів, необхідністю переносити свої представництва у безпечні регіони. Подібні виклики довелося долати і Правовій групі "Домінанта". Ми змогли не тільки адаптуватися до нових реалій: всупереч серйозним зовнішнім загрозам, ризикам і відсутності необхідних фінансових ресурсів, ми максимально мобілізувалися та сьогодні продовжуємо сплачувати податки, забезпечувати робочі місця й виплачувати заробітні плати. Бо розуміємо: зараз надважливо зберегти та підтримати бізнес. Економічний фронт, на якому сьогодні ми воюємо пліч-о-пліч з іншими українськими компаніями, має величезне значення, адже саме бізнес допоможе відбудувати країну після перемоги.

Це також джерело матеріальної підтримки для армії та волонтерів, бо ми, окрім всього, залучені до волонтерської діяльності. Серед напрямків такої діяльності:

гуманітарна допомога та продукти харчування (ЗСУ, ТРО, цивільні): пошук фінансування, логістика, робота зі спілками та організаціями;

медицина: пошук та придбання препаратів та медичного обладнання, логістика, допомога медичним закладам;

підтримка біженців та внутрішніх переселенців: транспортування/евакуація по території України, тимчасове поселення;

безкоштовна юридична допомога населенню з широкої низки питань.

Працювати заради перемоги – гасло кожного співробітника Правової групи "Домінанта". Ми працюємо не лише на юридичному, економічному та волонтерському фронті – наші колеги також боронять країну в лавах ЗСУ та тримають варту на постах в ТРО.

Попри воєнні дії, команда Правової групи "Домінанта" продовжує активну роботу. Наші юристи та адвокати постійно на зв’язку з клієнтами та працюють над проєктами. Ми надаємо правничий супровід бізнесу під час воєнного стану та допомагаємо в індивідуальних справах. Окрім традиційних послуг, сьогодні ми надаємо правничу підтримку населенню з актуальних питань: міграція, релокація бізнесу та переміщення працівників, захист та повернення активів, інвестиції за кордоном, реструктуризація кредитів, страхування та оподаткування, опіка та сімейне право.

Ukrainian Business Award – це престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній в розвиток українського бізнесу. Ця нагорода завжди була для нас поштовхом працювати краще, наполегливіше, вдосконалюватися та ставити перед собою нові цілі та завдання. Сьогодні ми маємо величезну мотивацію працювати ще більше та ще ефективніше. Сягати нових висот та показувати приклад для нашої спільноти. Адже лідерство – це особливо актуально у надскладний та критичний для країни період. Віримо, що це надихає людей навколо, допомагає приборкати паніку та знайти своє місце серед безлічі можливостей бути корисними.

Український юридичний бізнес знаходиться у вкрай важких умовах. Війна диктує свої правила. Але ми повинні залишатись сильними та не зупиняти рух. Ставити та виконувати робочі задачі. Бо це єдине, що може бути стабільним зараз. Адаптуватися, тримати ритм та приймати зміни. А також бути максимально корисними на своєму експертному фронті.

Перемога буде за нами. Але попереду ще більше роботи по відновленню нашої країни. Закликаємо бізнес працювати та робити усе можливе для підтримки економіки!

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