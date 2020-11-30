Представлены результаты работы пилотной версии платформы "ФинСкарга"

27 ноября 2020 были представлены результаты роботы "ФинСкарги" за первые три месяца работы. Презентация прошла на ежегодной конференции Digital Lending.

Эксперты платформы отметили основную проблематику с которой сталкиваются потребители финансовых услуг в Украине. Среди них: кризис доверия потребителей к финансовому рынку, отсутствие понятного процесса взаимодействия потребителей с банками и недостаток знаний о своих обязанностях и правах со стороны потребителей.

Среди задач, которые ставила перед собой платформа – автоматизация и упрощение механизма коммуникации между потребителями финансовых услуг и финансовыми компаниями; увеличение доверия украинцев к финансовому сектору; выдвижение предложений относительно внесения изменений в законодательство на основе полученных платформой данных; содействие созданию механизма, который бы стимулировал игроков на рынке финансовых услуг соблюдать честные правила игры.

В рамках пилотного проекта потребитель имеет возможность увидеть в личном кабинете платформы весь путь жалобы – от предоставления до получения ответа. Также он может коммуницировать с фин. учреждением с помощью онлайн-чата и получать обратную связь относительно полноты предоставленной информации.

С момента старта проекта "ФинСкарга" получила 768 жалоб, из которых 82% – относительно финансовых учреждений и 18% – банков. 91% жалоб относятся к кредитам наличными и 9% – на карточные продукты.

Проблематика большинства жалоб касалась превышения предельного размера начисленных процентов по договору займа и совершение неправомерных действий, направленных на возвращение задолженности, а также возврата кредита, который пользователь не брал. Большинство потребителей, которые обратились с жалобами – женщины (52%), доля мужчин – 48%.

За три месяца – с сентября по ноябрь – рассмотрело и закрыто 48% жалоб от их общего количества. В работе еще находятся 76% жалоб, 35% направлены к регулятору и 4% – закрытые с согласия обеих сторон.

В рамках пилотного проекта "ФинСкарга" проведено плодотворную работу с объяснения пользователям механизма работы платформы и консультирование по обращению к регулятору. После проведения тестирования систему упрощенно, проведена работа по поводу обработки жалоб банками.

В планах на будущее: подключение к платформе новых партнеров, обеспечение доступа к платформе не только физических, но и юридических лиц, совершенствования платформы через подключение ЕЦП и BankID, повышение финансовой грамотности населения.

"Рады, что смогли воплотить в жизнь такой проект как "ФинСкарга "и благодарны проекту USAID "Трансформация финансового сектора" за грантовую поддержку. Мы считаем, что за такой короткий срок в восемь месяцев разработать автоматизированную платформу, запустить ее и за три месяца в пилоте успеть решить уже более 370-ти жалоб достаточно неплохим результатом" – отметила проектный менеджер платформы "ФинСкарга" Борт Николь.