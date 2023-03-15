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15.03.2023, 15:30

Преимущества и опасности онлайн-кредитов

Цей матеріал також доступний українською
Преимущества и опасности онлайн-кредитов - Фото

Онлайн-кредитование – современная тенденция, которая становится всё более популярной

Сейчас для получения займа на сравнительно небольшую сумму клиенту не нужно добираться до отделения банка и лично предоставлять документы. Достаточно обратиться в любую кредитную организацию (МФО) и заключить кредитный договор онлайн. 

Самой большой популярностью у заёмщиков пользуются кредиты под 0 процентов. Такие кредиты выдают на строго ограниченный период, и как правило только новым клиентам микрофинансовых компаний. Можно сказать, что нулевой кредит является выгодным для заемщика только в течение определенного времени. 

Чтобы разобраться в онлайн кредитовании и оценить плюсы и минусы метода, не лишним будет получить четкое представление о том, как правильно пользоваться "нулевыми кредитами" и как не попасть в долговую яму после заключения кредитного договора онлайн.

Преимущества кредитов под 0%

Плюсы беспроцентного кредитования в Украине:

  • быстрое получение денег (минимум документов);
  • не нужно предоставлять данные о доходах и трудоустройстве;
  • деньги поступают на банковскую карту переводом, использовать их можно сразу же;
  • оформление онлайн гораздо удобнее заключения кредита в отделении банка или офисе МФО;
  • на кредитование онлайн могут рассчитывать все категории граждан, даже льготные. 

Опасности онлайн кредитов

Основные минусы и опасности онлайн кредитования под 0 процентов:

  • в одной МФО получить "нулевой" кредит можно только один раз;
  • всегда есть риск не вернуть долг в указанный период (если есть возможность, не стоит откладывать выплату на самый последний день, указанный в договоре);
  • за просрочку будет начислена пеня (или штраф), согласно условиям кредитного договора;
  • невозможно расторгнуть кредитный договор, оформленный онлайн, он имеет такую же силу, как и его бумажная копия;
  • если заемщик всё-таки не справляется с выплатой, его кредитная история будет считаться испорченной и в будущем получить кредитные средства в другом МФО может быть сложно. 

Чтобы обезопасить себя от возможных проблем, необходимо соблюдать ряд правил при общении с коллекторами — специалистами, занимающимися взысканием задолженностей. Оформляя кредит онлайн, нужно быть предельно внимательным, чтобы извлечь из пользования средствами максимальную пользу и вовремя вернуть долг. 

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Теги: кредит, онлайн-кредиты
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