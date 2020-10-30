Презентация iPhone: характеристики, новшества, цены

13 октября Apple провели онлайн-трансляцию, на которой показали 4 смартфона нового поколения:

iPhone 12 (6,1");

iPhone 12 Pro (6,1");

iPhone 12 Pro Max (6,7");

iPhone 12 mini (5,4").

В этот раз Apple Event проводили "удаленно". Однако компания произвела wow-эффект, захватив аудиторию нововведениями и обновленным дизайном с прямыми гранями.

Цены и даты старта продаж iPhone 12

Смартфоны поделили на две группы:

iPhone 12 и iPhone 12 Pro: в США обе модели доступны с 23 октября. Поставки в Украину ожидаются к концу месяца: 30-31 октября. Предзаказы можно оформлять уже сейчас. iPhone 12 mini и iPhone 12 Max можно предзаказать с 6 ноября, а полноценные продажи начнутся 13 ноября.

Стоимость iPhone 12:

31 999 грн за 64 ГБ;

33 999 грн за 128 ГБ;

37 999 грн за 256 ГБ.

Версия с приставкой "Pro":

39 999 грн за 128 ГБ;

43 999 грн за 256 ГБ;

51 999 грн за 512 ГБ.

Сколько в Украине будут стоить iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, пока не сообщалось.

Аппаратная часть iPhone 12

Все смартфоны работают на процессоре Apple A14 Bionic, который:

обеспечит 70% прирост производительности AI за счет удвоенного количества ядер Neural Engine;

имеет на 17% выше частоту CPU (3100 против 2660 МГц);

набирает на 20% больше баллов в AnTuTu 8 (565K vs 472K);

создан по 5-нанометровому техпроцессу (A13 имел 7-нм архитектуру).

SoC A14 Bionic работает с ОЗУ LPDDR5, которая на 50% быстрее предшественника LPDDR4X.

Обновленный дисплей

Apple перешли на OLED-матрицы, полностью отказавшись от IPS. Все смартфоны получат OLED-дисплей Super Retina XDR с плотностью пикселей 460 ppi и поддержкой Dolby Vision.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro, имеют экраны с диагональю 6,1" и разрешением 1170 x 2532. Поддерживается цветовое пространство DCI-P3, технологии HDR и True Tone. Отличие "прошки" – максимальная яркость выше (790 нит против 622 нит).

Дисплеи традиционно превосходные. Безупречная цветопередача, отличная контрастность, мгновенный отклик – всё это есть.

Нововведения iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Apple проделали колоссальную работу: