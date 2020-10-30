Презентация iPhone: характеристики, новшества, цены

13 октября Apple провели онлайн-трансляцию, на которой показали 4 смартфона нового поколения:
iPhone 12 (6,1");
iPhone 12 Pro (6,1");
iPhone 12 Pro Max (6,7");
iPhone 12 mini (5,4").
В этот раз Apple Event проводили "удаленно". Однако компания произвела wow-эффект, захватив аудиторию нововведениями и обновленным дизайном с прямыми гранями.
Смартфоны поделили на две группы:
iPhone 12 и iPhone 12 Pro: в США обе модели доступны с 23 октября. Поставки в Украину ожидаются к концу месяца: 30-31 октября. Предзаказы можно оформлять уже сейчас.
iPhone 12 mini и iPhone 12 Max можно предзаказать с 6 ноября, а полноценные продажи начнутся 13 ноября.
Стоимость iPhone 12:
31 999 грн за 64 ГБ;
33 999 грн за 128 ГБ;
37 999 грн за 256 ГБ.
Версия с приставкой "Pro":
39 999 грн за 128 ГБ;
43 999 грн за 256 ГБ;
51 999 грн за 512 ГБ.
Сколько в Украине будут стоить iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, пока не сообщалось.
Все смартфоны работают на процессоре Apple A14 Bionic, который:
обеспечит 70% прирост производительности AI за счет удвоенного количества ядер Neural Engine;
имеет на 17% выше частоту CPU (3100 против 2660 МГц);
набирает на 20% больше баллов в AnTuTu 8 (565K vs 472K);
создан по 5-нанометровому техпроцессу (A13 имел 7-нм архитектуру).
SoC A14 Bionic работает с ОЗУ LPDDR5, которая на 50% быстрее предшественника LPDDR4X.
Apple перешли на OLED-матрицы, полностью отказавшись от IPS. Все смартфоны получат OLED-дисплей Super Retina XDR с плотностью пикселей 460 ppi и поддержкой Dolby Vision.
iPhone 12 и iPhone 12 Pro, имеют экраны с диагональю 6,1" и разрешением 1170 x 2532. Поддерживается цветовое пространство DCI-P3, технологии HDR и True Tone. Отличие "прошки" – максимальная яркость выше (790 нит против 622 нит).
Дисплеи традиционно превосходные. Безупречная цветопередача, отличная контрастность, мгновенный отклик – всё это есть.
Apple проделали колоссальную работу:
MagSafe. В корпусе айфонов установлен кольцевой магнит для фиксации чехлов и аксессуаров. Мощность MagSafe – 15 Вт (восполняет 50% заряда за 1 час).
Новый сканер LiDAR в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. LiDAR необходим для работы AR, ускоряет автофокусировку в 6 раз и улучшает снимки в условиях слабого освещения.
Защитное стекло Ceramic Shield. По показателям прочности в 4 раза лучше Corning Gorilla Glass 6.
iPhone 12 пишет видео в 4К HDR или Dolby Vision с частотой 60 к/с.
Апгрейд оптической и цифровой стабилизации, которая вносит до 5000 корректировок положения сенсора за секунду.
Поддержка формата ProRAW на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.