Президент Украины подписал закон о продаже земли на е-аукционах

24 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы", который необходим для полноценного и успешного запуска рынка земли, который начнется 1 июля. Закон о продаже земли на электронных аукционах заработает с 6 июля.

Главное в новом законе:

- аукционы по продаже или аренде земельных участков государственной и коммунальной собственности будут проводиться онлайн в электронном формате без физического присутствия участников,

- торги будут открытыми и доступными для всех,

- объявления о проведении земельных торгов будут публиковать организаторы через личный кабинет, к описанию лота будут добавлять документы и материалы об участке, ее фотографии,

- участники будут подавать закрытые ценовые предложения на аукцион,

- при проведении торгов участники смогут повысить свои ставки в течение трех раундов,

- по результатам торгов заключать договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка будут с победителем, который предложил наивысшую цену за земельный участок, или высшую плату за пользование ею, зафиксированную в ходе проведения земельных торгов,

- одним из важных нововведений этого закона, является изменение размера регистрационного и гарантийного взносов. Последний будет в размере не менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком,

- земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки, вроде того, как это сейчас происходит во время проведения аукционов по малой приватизации, аренды государственного и коммунального имущества и тому подобное.

"Площадка Украинской универсальной биржи уже имеет успешный опыт подготовки участников к проведению электронных аукционов по продаже земельных участков. Такие продавали на Прозорро.Продажи в рамках реализации активов банков-банкротов. Поэтому приглашаем к консультациям фермеров, руководителей сельхозпредприятий и других заинтересованных лиц. Вы можете подписаться на раздел "Земельные участки" в нашей рассылке на мобильных приложениях Вайбер или Телеграмм и получать сообщения о первых объявленных аукционах после запуска рынка земли", – рассказывает директор УУБ Сергей Гладкий.