Прогноз на выходные: теплая весенняя погода с дождливым настроением

В субботу еще можно насладиться свежим воздухом во время прогулки, а вот в воскресенье стоит иметь при себе зонтик

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В последние выходные марта погода продолжит радовать весенним теплом, но дожди охватят большинство регионов. В субботу еще можно достаточно насладиться свежим воздухом во время прогулки, а вот в воскресенье стоит иметь при себе зонтик. Несмотря на осадки, температура будет оставаться достаточно комфортной, так что настоящая весна уже рядом.

Суббота, 29 марта: по-весеннему тепло, местами с дождем

По данным SINOPTIK.ua, суббота обещает быть теплой — во всех регионах дневные температуры будут достигать +14…+19 °C, поэтому можно перейти на более легкую одежду. Тем не менее, хочется больше солнца — небо будет облачным, особенно на западе и юге, где возможны дожди.

· Восток (Харьков, Донецк, Луганск ): +14..+19 °C — приятное весеннее тепло, утром +4 °C. Это отличный день, чтобы провести время на улице, ведь дождь в большинстве восточных областей ожидается только местами.

· Центр ( Киев , Полтава, Кропивницкий): +14..+18 °C днем и до +1 °C ночью. Комфортная погода для прогулок и дел на открытом воздухе, но утром все еще прохладно.

· Запад (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь): +14..+17 °C, ночью до 0 °C. Дневная температура приятная, но облака и осадки снизят ощущение тепла. Во второй половине дня возможен дождь, поэтому зонтик не помешает.

· Юг (Одесса, Николаев, Херсон): +13..+15 °C, ночью до +8 °C. Здесь осадки наиболее вероятны: в Одесской области прогнозируется до 9 мм дождя – это примерно час интенсивного дождя, поэтому лучше планировать дела с учетом погоды.

📌 Мариупольский, Бердянский и Раздельнянский районы В этих регионах дождь будет достаточно сильным. Осадки могут начаться врасплох, поэтому лучше планировать передвижение с учетом осадков и ограниченной видимости на дорогах.

🟢 Интересный факт: В народе считалось, что если 29 марта дождь – весна будет затяжной, но урожайной.

Воскресенье, 30 марта: облака, дожди и меньше солнца

В воскресенье ситуация изменится — фронт дождей охватит практически всю страну, кроме южных областей. Солнца будет меньше, а из-за повышенной влажности будет достаточно прохладно, даже несмотря на высокие температуры.

· Восход: +12..+19 °C днем, ночью до +4 °C. Дождь ожидается почти по всей территории, в некоторых регионах пройдет умеренный ливень.

· Центр: +12..+16 °C днем, +3 °C ночью. В Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях возможны кратковременные, но интенсивные осадки.

· Запад: +11..+16 °C, ночью до +3 °C. Мокро будет почти везде: во Львовской и Ивано-Франковской областях до 6 мм дождя — затяжная влажная погода.

· Юг: +17..+19 °C — самый теплый регион дня. В Одессе и Николаеве будет сухо, так что это ваш шанс провести день на свежем воздухе.

⚠ Наиболее дождливые районы воскресенья:

· Николаевская область, Вознесенский район: ожидается затяжной дождь средней интенсивности – без ливня, но достаточно, чтобы промокнуть за 15-20 минут без зонтика.

· Одесская область, Подольский район: прогнозируется умеренный дождь в течение нескольких часов – влажная погода, которая создаст лужи, поэтому стоит позаботиться о водонепроницаемой обуви.

· Днепропетровская область, Синельниковский район: осадки незначительные, но могут пройти внезапно — короткий, однако заметный ливень, застывший врасплох. Зонт — нелишне.

🟢 Интересный факт: По старинной примете, если 30 марта утром дождь — лето будет жарким, а если после обеда — лето принесет грозы и ливни.

Контрастные выходные: день с солнцем, день под зонтиком

По данным SINOPTIK.ua, суббота — идеальный день для прогулок и дел на улице, а вот в воскресенье стоит планировать активность так, чтобы успеть вернуться домой к дождю. Температура будет оставаться приятной, но не забывайте: даже +17 °C чувствуется по-разному, если на воздухе облака и высокая влажность.

📌 Если хотите успеть сделать что-то на улице — выбирайте субботу. А в воскресенье устройте себе план Б: кофе, книга и дождь за окном — тоже неплохая весенняя комбинация. ☔🌿