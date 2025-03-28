Прогноз на вихідні: тепла весняна погода з дощовим настроєм

У суботу ще можна вдосталь насолодитися свіжим повітрям під час прогулянки, а от у неділю варто мати при собі парасольку

В останні вихідні березня погода продовжить радувати весняним теплом, проте дощі охоплять більшість регіонів. У суботу ще можна вдосталь насолодитися свіжим повітрям під час прогулянки, а от у неділю варто мати при собі парасольку. Попри опади, температура залишатиметься досить комфортною, тож справжня весна вже поруч.

Субота, 29 березня: по-весняному тепло, місцями з дощем

За даними SINOPTIK.ua, субота обіцяє бути теплою — у всіх регіонах денні температури сягатимуть +14…+19 °C, тож можна перейти на легший одяг. Проте хочеться більше сонця — небо буде хмарним, особливо на заході та півдні, де ймовірні дощі.

· Схід (Харків, Донецьк, Луганськ): +14..+19 °C — приємне весняне тепло, зранку +4 °C. Це чудовий день, щоб провести час на вулиці, адже дощ у більшості східних областей очікується лише місцями.

· Центр (Київ, Полтава, Кропивницький): +14..+18 °C вдень і до +1 °C вночі. Комфортна погода для прогулянок і справ на свіжому повітрі, але вранці все ще прохолодно.

· Захід (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль): +14..+17 °C, вночі до 0 °C. Денна температура приємна, але хмари та опади зменшать відчуття тепла. У другій половині дня можливий дощ, тож парасоля не завадить.

· Південь (Одеса, Миколаїв, Херсон): +13..+15 °C, вночі до +8 °C. Тут опади найбільш ймовірні: в Одеській області прогнозується до 9 мм дощу — це приблизно година інтенсивного дощу, тож краще планувати справи з урахуванням погоди.

📌 Маріупольський, Бердянський та Роздільнянський райони У цих регіонах дощ буде досить сильним. Опади можуть початися зненацька, тому краще планувати пересування з урахуванням опадів й обмеженої видимості на дорогах.

🟢 Цікавий факт: У народі вважалося, що якщо 29 березня дощить — весна буде затяжною, але врожайною.

Неділя, 30 березня: хмари, дощі і менше сонця

У неділю ситуація зміниться — фронт дощів охопить практично всю країну, окрім південних областей. Сонця буде менше, а через підвищену вологість буде досить прохолодно, навіть попри високі температури.

· Схід: +12..+19 °C вдень, вночі до +4 °C. Дощ очікується майже по всій території, в деяких регіонах пройде помірна злива.

· Центр: +12..+16 °C вдень, +3 °C вночі. У Вінницькій, Дніпропетровській і Київській областях можливі короткочасні, але інтенсивні опади.

· Захід: +11..+16 °C, вночі до +3 °C. Мокро буде майже скрізь: у Львівській і Івано-Франківській областях до 6 мм дощу — затяжна волога погода.

· Південь: +17..+19 °C — найтепліший регіон дня. В Одесі та Миколаєві буде сухо, тож це ваш шанс провести день на свіжому повітрі.

⚠ Найбільш дощові райони неділі:

· Миколаївська область, Вознесенський район: очікується затяжний дощ середньої інтенсивності — без зливи, але досить, щоб промокнути за 15–20 хвилин без парасольки.

· Одеська область, Подільський район: прогнозується помірний дощ упродовж декількох годин — волога погода, яка створить калюжі, тож варто подбати про водонепроникне взуття.

· Дніпропетровська область, Синельниківський район: опади незначні, але можуть пройти раптово — коротка, проте помітна злива, що застигне зненацька. Парасолька — не зайва.

🟢 Цікавий факт: За старовинною прикметою, якщо 30 березня зранку дощ — літо буде спекотним, а якщо після обіду — літо принесе грози й зливи.

Контрастні вихідні: день із сонцем, день під парасолькою

За даними SINOPTIK.ua, субота — ідеальний день для прогулянок та справ на вулиці, а от у неділю варто планувати активність так, щоб встигнути повернутись додому до дощу. Температура залишатиметься приємною, але не забувайте: навіть +17 °C відчувається по-різному, якщо надворі хмари й висока вологість.

📌 Якщо хочете встигнути зробити щось на вулиці — обирайте суботу. А в неділю влаштуйте собі план Б: кава, книжка й дощ за вікном — теж непогана весняна комбінація. ☔🌿