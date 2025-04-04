Прогноз на выходные: тепло исчезает, на смену приходят дожди

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Первые апрельские выходные будут по-весеннему изменчивы. В субботу еще будет ощутимо тепло, особенно на востоке и юге, однако в нескольких регионах будет дождь. В воскресенье погода резко изменится: на западе ожидаются холода, осадки и даже мокрый снег. Добавьте к этому повышенную магнитную активность и ухудшение качества воздуха в отдельных городах и получите непростое испытание для организма.

Суббота, 5 апреля: еще тепло, но погода уже намекает на смену настроения

По данным SINOPTIK.ua, суббота начнется мягким весенним теплом, особенно на востоке и юге. Однако атмосферная стабильность нарушится ближе к обеду — на западе и в центре пройдут дожди, иногда довольно продолжительные.

· Восток (Харьков, Луганск, Донецк, Сумы): Днем тепло и приятно – +14…+18 °C. В Сумах прохладнее, но достаточно комфортно. Остается ощущение настоящей весны.

· Центр ( Киев , Полтава, Кропивницкий): Температуры умеренные – в среднем +10 ... +14 ° C, в Кропивницком и Полтаве теплее. Ветер и облака усилят чувство прохлады, особенно во второй половине дня.

· Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ровно ): Здесь ожидаются затяжные дожди – без зонтика обойтись сложно. Ощущение сырости будет усиливаться через +6…+10 °C на термометрах – это прохладно, особенно при длительном пребывании на улице.

· Юг (Одесса, Херсон, Николаев): Самый приятный регион дня – +13 ... +18 ° C и только периодические дожди. В некоторых районах они могут длиться до часа, поэтому следует планировать передвижение с учетом влажной погоды.

☂️ Где дождь будет самым заметным? В Надворной, Калуше, Обухове и Золотоне сильный дождь будет длиться больше часа. Хоть и не ливень, однако на асфальте появятся лужи.

🌡️ Температурные качели: более холодный день, чем накануне В ряде регионов, в частности на западе и северо-западе Украины, температура в субботу ощутимо снизится по сравнению с предыдущими днями. Например, в Волынской и Ровенской областях дневные показатели будут почти вдвое ниже, чем накануне – вместо весеннего +16 °C ожидается только +8 °C. Из-за влажной погоды это будет чувствоваться еще прохладнее, особенно утром и вечером.

🌬️ Геомагнитная активность: небольшая нагрузка на самочувствие В ночь на субботу прогнозируется повышение геомагнитной активности. Метеочувствительные могут ощутить легкий дискомфорт: усталость, головные боли или пониженную концентрацию. Если есть такая чувствительность, лучше избегать перегрузок и пить больше воды.

🌫️ Качество воздуха: жителям Днепропетровской области следует обратить внимание В Днепре, Обуховке, Слобожанском, Подгородном и Новомосковске уровень мелкодисперсной пыли в воздухе превышает норму (PM2.5). Это особенно важно для людей с заболеваниями дыхательных путей, детей и пожилых. По возможности следует ограничить длительное пребывание на улице, особенно утром, когда концентрация частиц самая высокая.

Воскресенье, 6 апреля: мокро, сыро и снова холодно

Температура быстро падает, а погода переходит в режим поздней осени. На западе и в центре — сплошная облачность с дождями, а местами возможен и мокрый снег. В северных и центральных регионах следует ожидать сырость и ветер, пронизывающий до костей.

· Восток: На фоне пасмурного неба +13…+16 °C еще чувствуются как комфортные, однако в Сумах будет гораздо холоднее — до +5 °C.

· Центр: Дневная температура — до +8 °C, однако воздух из-за повышенной влажности будет достаточно холодным.

· Запад: +3…+5 °C, а местами и мокрый снег – как напоминание, что зима еще не полностью отпустила Карпаты. Ночью может быть до -1°C.

· Юг: Только здесь сохраняется относительная стабильность – +13 ... +15 ° C без значительного похолодания, но с возможными осадками во второй половине дня.

☂️ Наиболее влажное воскресенье ждет жителей мероприятия и центра: Дожди в Умани, Обухове, Надворной и Прилуках будут длиться до нескольких часов.

📌 Интересный факт: В древности верили: если 6 апреля падает дождь, то пасхальная неделя будет сухой и солнечной. Так что ждем хорошую погоду в праздничные дни 🌤

Погода изменчивая — настроение стабильно весеннее

По данным SINOPTIK.ua, эти выходные придется немного приспособиться к погодным выкрутасам: суббота подарит еще немного тепла, а воскресенье заставит достать куртки и резиновые сапоги. Но, несмотря на дожди и прохладу, природа уже оживает — и это лучший повод не расстраиваться из-за облаков.

☕ Воскресный кофе дома, книга или фильм, или просто уют под одеялом — вот что будет идеально подходить к такой погоде. Настоящая теплая весна уже совсем близко.