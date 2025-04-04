Прогноз на вихідні: тепло зникає, на зміну приходять дощі

Перші квітневі вихідні будуть по-весняному мінливими. У суботу ще буде відчутно тепло, особливо на сході та півдні, проте у декількох регіонах дощитиме. У неділю погода різко зміниться: на заході очікуються похолодання, опади та навіть мокрий сніг. Додайте до цього підвищену магнітну активність і погіршення якості повітря в окремих містах — і отримаєте непросте випробування для організму.

Субота, 5 квітня: ще тепло, але погода вже натякає на зміну настрою

За даними SINOPTIK.ua, субота почнеться м’яким весняним теплом, особливо на сході та півдні. Однак атмосферна стабільність порушиться ближче до обіду — на заході та в центрі пройдуть дощі, подекуди досить тривалі.

· Схід (Харків, Луганськ, Донецьк, Суми): Вдень тепло і приємно — +14…+18 °C. В Сумах прохолодніше, але ще досить комфортно. Залишатиметься відчуття справжньої весни.

· Центр (Київ, Полтава, Кропивницький): Температури помірні — в середньому +10…+14 °C, у Кропивницькому та Полтаві тепліше. Вітер і хмари посилять відчуття прохолоди, особливо у другій половині дня.

· Захід (Львів, Івано-Франківськ, Рівне): Тут очікуються затяжні дощі — без парасольки обійтися складно. Відчуття сирості буде посилюватися через +6…+10 °C на термометрах — це прохолодно, особливо при тривалому перебуванні на вулиці.

· Південь (Одеса, Херсон, Миколаїв): Найприємніший регіон дня — +13…+18 °C і лише періодичні дощі. У деяких районах вони можуть тривати до години, тож варто планувати пересування з урахуванням вологої погоди.

☂️ Де дощ буде найпомітнішим? У Надвірній, Калуші, Обухові та Золотоні сильний дощ триватиме довше години. Хоч і не злива, проте на асфальті з’являться калюжі.

🌡️ Температурні гойдалки: холодніший день, ніж напередодні У низці регіонів, зокрема на заході та північному заході України, температура в суботу відчутно знизиться порівняно з попередніми днями. Наприклад, у Волинській та Рівненській областях денні показники будуть майже вдвічі нижчими, ніж напередодні — замість весняного +16 °C очікується лише +8 °C. Через вологу погоду це відчуватиметься ще прохолодніше, особливо зранку та ввечері.

🌬️ Геомагнітна активність: невелике навантаження на самопочуття У ніч на суботу прогнозується підвищення геомагнітної активності. Метеочутливі можуть відчути легкий дискомфорт: втому, головний біль або знижену концентрацію. Якщо є така чутливість — краще уникати перевантажень та пити більше води.

🌫️ Якість повітря: мешканцям Дніпропетровської області варто звернути увагу У Дніпрі, Обухівці, Слобожанському, Підгородньому та Новомосковську рівень дрібнодисперсного пилу у повітрі перевищує норму (PM2.5). Це особливо важливо для людей із захворюваннями дихальних шляхів, дітей і літніх. За можливості варто обмежити тривале перебування на вулиці, особливо вранці, коли концентрація частинок найвища.

Неділя, 6 квітня: мокро, сиро і знову холодно

Температура стрімко падає, а погода переходить у режим пізньої осені. На заході та в центрі — майже суцільна хмарність із дощами, а місцями можливий і мокрий сніг. У північних та центральних регіонах варто чекати на вогкість та вітер, що пронизують до кісток.

· Схід: На фоні похмурого неба +13…+16 °C ще відчуваються як комфортні, проте в Сумах буде значно холодніше — до +5 °C.

· Центр: Денна температура — до +8 °C, проте повітря через підвищену вологість буде досить холодним.

· Захід: +3…+5 °C, а місцями й мокрий сніг — як нагадування, що зима ще не повністю відпустила Карпати. Вночі може бути до -1 °C.

· Південь: Лише тут зберігається відносна стабільність — +13…+15 °C без значного похолодання, але з імовірними опадами у другій половині дня.

☂️ Найбільш волога неділя чекає на жителів заходу та центру: Дощі в Умані, Обухові, Надвірній і Прилуках будуть тривати до кількох годин.

📌 Цікавий факт: У давнину вірили: якщо 6 квітня падає дощ, то великодній тиждень буде сухим і сонячним. Тож чекаємо на гарну погоду у святкові дні 🌤

Погода мінлива — настрій стабільно весняний

За даними SINOPTIK.ua, ці вихідні доведеться трохи пристосуватися до погодних викрутасів: субота подарує ще трохи тепла, а неділя змусить дістати куртки й гумові чоботи. Але попри дощі та прохолоду, природа вже оживає — і це найкращий привід не засмучуватись через хмари.

☕ Недільна кава вдома, книга або фільм, або просто затишок під ковдрою — ось що ідеально пасуватиме до такої погоди. Справжня тепла весна вже зовсім близько.