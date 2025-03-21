Прогноз на выходные: тепло в субботу, дождь и мокрый снег в воскресенье

Суббота теплая и солнечная, а воскресенье – дожди, мокрый снег и похолодание. Весна контрастная, так что планируйте выходные с учетом погоды.

В эти выходные погода будет меняться на глазах. Суббота порадует солнечным теплом и сухой погодой, а уже в воскресенье придет похолодание, дожди и даже мокрый снег в некоторых регионах. Днем весна уже прочно закрепилась, но ночи остаются прохладными, поэтому контрасты между утренней свежестью и дневным теплом будут заметными.

Суббота, 22 марта: весеннее тепло без осадков

По данным SINOPTIK.ua, этот день станет одним из самых приятных в марте: комфортные температуры, переменная облачность и отсутствие осадков. Идеальный день для прогулок на свежем воздухе.

• Восточные области (Харьков, Донецк, Луганск): Днем +10..+15°C – ощутимо теплее, чем в начале месяца, но ветер может сделать погоду немного прохладнее. Ночью температура опустится до -1°C, так что утро будет свежим.

• Центральные области (Киев, Полтава, Кропивницкий): Днем +12..+15°C – отличная погода, чтобы выйти на улицу без лишних слоев одежды. Но утром все еще прохладно, так как ночью температура снизится до -1°C.

• Западные области (Львов, Черновцы, Ужгород): Днем +13..+16°C – почти идеальная весенняя погода. Ветер будет слабым, что сделает температуру еще более комфортной. Однако ночью возможны заморозки до -3°C, что напоминает: зима еще не совсем отступила.

• Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем +13..+15°C – мягкое и приятное тепло, без намека на зимнюю прохладу. Но ночью еще прохладно, до -1°C, что может повлиять на растения, которые уже "почувствовали" весну.

📌 Интересный факт: В народе считали, что если 22 марта солнечно, то лето будет жарким и засушливым.

Воскресенье, 23 марта: похолодание, дождь и даже мокрый снег

Второй выходной не будет таким мягким как суббота. Погода изменится – в западных, центральных и северных регионах появятся осадки, а температура немного снизится. • Восточные области (Харьков, Донецк, Луганск): Днем +9..+13°C – немного прохладнее, чем в субботу, но все еще комфортно. Ночью до -1°C.

• Центральные области (Киев, Полтава, Черкассы): Днем +9..+13°C – облачность сохранится, а в некоторых районах возможны кратковременные осадки. Ночью до -1°C.

• Западные области (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь): Днем +11..+14°C, но из-за дождей будет ощущаться прохладнее. Ночью до +1°C, что может привести к утреннему туману.

• Южные области (Одесса, Херсон, Запорожье): Днем +11..+13°C – сохранится комфортное тепло, хоть и станет немного свежее. Ночью до +1°C – не очень холодно, но без теплой одежды не обойтись.

⚠ Дождевой фронт на западе и в центре: В западных областях прогнозируются сильные осадки, местами до 6,5 мм – это примерно 1-2 часа интенсивного дождя. Например, во Львовской области в Самборском районе возможен затяжной дождь.

📌 Интересный факт: В народе говорили, что если 23 марта идет мокрый снег, то апрель будет дождливым.

Эти весенние выходные: один день для прогулок, другой – для уюта

По данным SINOPTIK.ua, эти выходные станут примером настоящего весеннего контраста. Если в субботу стоит насладиться теплом, то в воскресенье лучше подготовить зонт и не планировать долгие прогулки.

☀ Чем заняться в субботу? Идеальная возможность для активного дня – отправиться на природу, открыть сезон велосипедных поездок или просто погулять, наслаждаясь первыми настоящими весенними днями.

☂ А в воскресенье? Лучше остаться в уютном месте, насладиться теплым напитком и подождать, пока природа завершит свои капризы.

Весна еще меняется, но главное – она уже здесь! 🌿✨