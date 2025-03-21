Прогноз на вихідні: тепло в суботу, дощ і мокрий сніг у неділю

Цими вихідними погода змінюватиметься на очах. Субота потішить сонячним теплом і сухою погодою, а вже в неділю прийде похолодання, дощі та навіть мокрий сніг у деяких регіонах. Весна вже міцно закріпилася вдень, але ночі залишаються прохолодними, тож контрасти між ранковою свіжістю та денним теплом будуть помітними.

Субота, 22 березня: весняне тепло без опадів

За даними SINOPTIK.ua, цей день буде одним із найприємніших у березні: комфортні температури, мінлива хмарність і жодних опадів. Ідеальний день для прогулянок на свіжому повітрі.

· Східні області (Харків, Донецьк, Луганськ): Вдень +10..+15 °C – відчутно тепліше, ніж на початку місяця, але вітер може зробити погоду трохи прохолоднішою. Вночі температура впаде до -1 °C, тож ранок зустріне свіжістю.

· Центральні області (Київ, Полтава, Кропивницький): Вдень +12..+15 °C – гарна погода для виходу на вулицю без зайвих шарів одягу. Але зранку все ще прохолодно, адже вночі температура знизиться до -1 °C.

· Західні області (Львів, Чернівці, Ужгород): Вдень +13..+16 °C – майже ідеальна весняна погода. Вітер буде слабким, що зробить температуру ще комфортнішою. Проте вночі можливі заморозки до -3 °C, що нагадує: зима ще не зовсім відступила.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень +13..+15 °C – м’яке та приємне тепло, без натяку на зимову прохолоду. Але ніч ще прохолодна, до -1 °C, що може впливати на рослини, які вже "відчули" весну.

📌 Цікавий факт: У народі вважали, що якщо 22 березня сонячно, то літо буде спекотним і посушливим.

Неділя, 23 березня: похолодання, дощ і навіть мокрий сніг

Другий вихідний не буде таким лагідним, як субота. Погода зміниться – у західних, центральних та північних регіонах з’являться опади, а температура трохи знизиться.

· Східні області (Харків, Донецьк, Луганськ): Вдень +9..+13 °C – трохи прохолодніше, ніж у суботу, але все ще комфортно. Вночі до -1 °C.

· Центральні області (Київ, Полтава, Черкаси): Вдень +9..+13 °C – хмарність збережеться, а в деяких районах можливі короткочасні опади. Уночі до -1 °C.

· Західні області (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль): Вдень +11..+14 °C, але через дощі відчуватиметься прохолодніше. Вночі до +1 °C, що може призвести до ранкового туману.

· Південні області (Одеса, Херсон, Запоріжжя): Вдень +11..+13 °C – збережеться комфортне тепло, хоч і стане трохи свіжіше. Уночі до +1 °C – не дуже холодно, проте теплий одяг не завадить.

⚠ Дощовий фронт на заході та в центрі: У західних областях прогнозуються сильні опади, місцями до 6,5 мм – це приблизно 1-2 години інтенсивного дощу. Наприклад, у Львівській області в Самбірському районі можливий затяжний дощ.

📌 Цікавий факт: У народі казали, що якщо 23 березня падає мокрий сніг, то квітень буде дощовим.

Ці весняні вихідні: один день для прогулянок, інший – для затишку

За даними SINOPTIK.ua, ці вихідні стануть прикладом справжнього весняного контрасту. Якщо в суботу варто насолоджуватися теплом, то в неділю краще підготувати парасольку та не планувати довгі прогулянки.

☀ Чим зайнятися в суботу? Ідеальна нагода для активного дня – вирушити на природу, відкрити сезон велосипедних поїздок або просто прогулятися, насолоджуючись першими справжніми весняними днями.

☂ А в неділю? Краще залишитися в затишному місці, випити чаю та почекати, поки природа завершить свої примхи.

Весна ще змінюється, але головне – вона вже тут!🌿✨