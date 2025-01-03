Прогноз погоды на первые выходные 2025 года

Первые выходные в 2025 году приближаются, а вместе с ними — похолодание и новые погодные вызовы. Представляем вашему вниманию подробный прогноз погоды на эти дни в Украине, подготовленный по данным SINOPTIK.ua.

4 января: снегопады и похолодание

Западные регионы Украины встретят 4 января снегопадами. На высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровень). Температура воздуха в Ужгороде и Ивано-Франковске днём составит -1…+1 °C, ночью возможны заморозки до -4 °C.

В центре и на востоке Украины погода останется облачной, без значительных осадков. В Харькове, Полтаве и Днепре температура днём будет колебаться от -1 до +1 °C, ночью — до -5 °C. На юге, в Крыму, включая Севастополь, ожидается похолодание до -1 °C ночью, хотя днём температура останется на уровне +3…+5 °C.

5 января: усиление морозов

По прогнозу SINOPTIK.ua, 5 января в большинстве областей Украины температура заметно снизится. В Крыму в Евпатории, Бахчисарае и Джанкое днём будет +1…+4 °C, тогда как сегодня наблюдались +12 °C. В Херсонской и Запорожской областях днём столбики термометров опустятся до 0…+1 °C, а ночью возможны заморозки до -7 °C.

На востоке и юго-востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях, дневная температура составит 0…+1 °C, но ночью возможны сильные морозы до -6 °C. В центральных регионах, таких как Кировоградская и Черкасская области, днём ожидается -1…0 °C.

6 января: продолжение прохладной погоды

6 января значительное похолодание ощутится по всей Украине. В Донецкой области (Горловский и Мариупольский районы) температура днём опустится до 0…+1 °C. В Харьковской области в Изюме днём будет около +1 °C, тогда как сегодня наблюдались +9 °C.

На западе, несмотря на незначительное потепление, лавиноопасность сохранится на высокогорьях Закарпатья. Во Львове и Тернополе температура днём составит около -1 °C, а ночью возможное снижение до -5 °C.

Народный прогноз

По народным приметам, если 6 января будет морозно, лето обещает быть тёплым, а если небо ясное, год будет благоприятным для земледелия.

Погода в этот период обещает быть разнообразной, поэтому не забывайте о тёплой одежде и планах на уютные вечера в кругу близких. Актуальную информацию о погодных условиях в праздничные дни вы всегда можете найти по данным SINOPTIK.ua.

Счастливых праздников! 🎄