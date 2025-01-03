Прогноз погоди на перші вихідні 2025 року: снігопади, похолодання, лавинна небезпека, морози та народні прикмети.

Перші вихідні у 2025 році наближаються, а разом із ними — похолодання та нові погодні виклики. Пропонуємо вашій увазі детальний прогноз погоди на ці дні в Україні, підготовлений за даними SINOPTIK.ua.

4 січня: снігопади та похолодання

Західні регіони України зустрінуть 4 січня зі снігопадами. На високогір’ї Івано-Франківщини та Закарпаття зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Температура повітря в Ужгороді та Івано-Франківську вдень становитиме -1…+1 °C, вночі можливі заморозки до -4 °C.

У центрі та на сході України погода залишиться хмарною, без істотних опадів. У Харкові, Полтаві та Дніпрі температура вдень коливатиметься від -1 до +1 °C, вночі — до -5 °C. На півдні в Криму, зокрема в Севастополі, очікується похолодання до -1 °C вночі, хоча вдень температура залишиться на рівні +3…+5 °C.

5 січня: посилення морозів

За прогнозом SINOPTIK.ua, 5 січня у багатьох областях України температура помітно знизиться. У Криму в Євпаторії, Бахчисараї та Джанкої вдень буде +1…+4 °C, тоді як сьогодні спостерігались +12 °C. У Херсонській та Запорізькій областях вдень стовпчики термометрів опустяться до 0…+1 °C, а вночі можливі заморозки до -7 °C.

На сході та південному сході України, у Луганській та Донецькій областях, денна температура сягатиме 0…+1 °C, але вночі можливі сильні морози до -6 °C. У центральних регіонах, таких як Кіровоградська та Черкаська області, вдень очікується -1…0 °C.

6 січня: продовження прохолодної погоди

6 січня значне похолодання відчуватиметься по всій Україні. У Донецькій області (Горлівський і Маріупольський райони) температура вдень опуститься до 0…+1 °C. У Харківській області в Ізюмі вдень буде близько +1 °C, тоді як сьогодні спостерігалися +9 °C.

На заході, попри незначне потепління, лавинонебезпека зберігатиметься на високогір’ях Закарпаття. У Львові та Тернополі температура вдень становитиме близько -1 °C, а вночі можливе зниження до -5 °C.

Народний прогноз

За народними прикметами, якщо 6 січня буде морозно, літо обіцяє бути теплим, а якщо небо ясне, рік буде сприятливим для землеробства.

Погода цього періоду обіцяє бути різноманітною, тож не забувайте про теплий одяг та плани на затишні вечори в колі близьких. Актуальну інформацію про погодні умови на святкові дні ви завжди можете знайти за даними SINOPTIK.ua.

Гарних свят! 🎄