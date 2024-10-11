Прогноз погоды на выходные 12–13 октября: готовим зонты и теплые вещи

Прогноз погоды на выходные: дожди и прохлада в большинстве регионов, в Киеве, Чернигове и центральных областях – сильные ливни.

Что ж, похоже, лето окончательно с нами попрощалось. По данным Sinoptik.ua, в большинстве регионов погода на выходных будет прохладной и дождливой, а кое-где и вовсе пригодятся шарфы и пальто.

Погода в субботу 12 октября

Готовьте зонты! В субботу сильные дожди ожидаются в Киевской, Черниговской и центральных областях, небольшие дожди пройдут в Полтавской, Житомирской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Жителям южных областей вообще лучше провести выходной дома — регион накроют ливни с грозами.

Теплее всего будет на востоке и юго-востоке — здесь термометры покажут +20…+22 °С. На юге и в центре страны будет прохладнее — +14…+17 °С, а утром и вечером уже не стоит выходить на улицу без куртки. Совсем октябрьской будет погода на западе Украины, где средняя дневная температура составит +11…+13 °С.

Из-за незначительной магнитной бури метеочувствительным людям лучше провести день в спокойной домашней обстановке.

Погода в воскресенье 13 октября

В воскресенье непогода накроет все восточные и юго-восточные регионы, а также Херсонскую, Николаевскую, Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Здесь практически весь день будет дождить, так что лучше провести день с близкими дома. Ну а если соберетесь на улицу, одевайтесь потеплее — по всей Украине существенно похолодает.

На юге, в Черновицкой области и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +14…+17 °С, в Сумской и Черниговской областях — всего до +9…+11 °С, а на остальной территории страны — до +11…+14 °С.

Погода в понедельник 14 октября

Новая неделя начнется с дождей по всей Украине. Впрочем, вы можете скрасить хмурый понедельник визитом в ближайшую кондитерскую! В этот день в мире отмечают день рождения Винни-Пуха, так почему бы не порадовать себя кусочком медовика с кружечкой горячего чая или какао? Тем более, что погода в начале недели будет не только пасмурной, но и прохладной. Так, на юге и юго-востоке воздух прогреется всего до +13…+15 °С, в центре и на западе ожидается +10…+13 °С, на остальной территории страны — +8…+11 °С.

Народные приметы и верования

Если в ночь на 12 октября небо было чистым и звездным, наши предки уповали на сухую осень. Если до этого времени с вишен не опадали листья, ожидали скорого первого снега. Гром в этот день предвещал мягкую бесснежную зиму.

Если 13 октября видели мух и комаров, еще ждали теплых деньков. А если встречали запасающую орехи белку или ворону, готовились к похолоданию в самое ближайшее время.