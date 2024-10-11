Прогноз погоди на вихідні 12–13 жовтня: готуємо парасольки та теплі речі

Прогноз погоди на вихідні: дощі та прохолода в більшості регіонів, у Києві, Чернігові та центральних областях – сильні зливи.

Що ж, схоже, літо остаточно попрощалося з нами. За даними Sinoptik.ua, у більшості регіонів погода на вихідних буде прохолодною і дощовою, а подекуди знадобляться навіть шарфи і пальта.

Погода в суботу 12 жовтня

Готуйте парасольки! У суботу сильні дощі очікуються в Київській, Чернігівській і центральних областях, невеликі дощі пройдуть у Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Мешканцям південних областей взагалі краще провести вихідний удома — регіон накриють зливи з грозами.

Найтепліше буде на сході та південному сході — тут термометри покажуть +20…+22 °С. На півдні та в центрі країни буде прохолодніше — +14…+17 °С, а вранці та ввечері вже не варто виходити на вулицю без куртки. Зовсім жовтневою буде погода на заході України, де середня денна температура становитиме +11…+13 °С.

Через незначну магнітну бурю метеочутливим людям краще провести день у спокійній домашній обстановці.

Погода в неділю 13 жовтня

У неділю негода накриє усі східні та південно-східні регіони, а також Херсонську, Миколаївську, Київську, Черкаську та Кіровоградську області. Тут практично весь день дощитиме, так що краще провести день з близькими вдома. Ну а якщо зберетеся на вулицю, одягайтеся тепліше — по всій Україні суттєво похолодає.

На півдні, в Чернівецькій області та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +14…+17 °С, у Сумській і Чернігівській областях — лише до +9…+11 °С, а на решті території країни — до +11…+14 °С.

Погода в понеділок 14 жовтня

Новий тиждень розпочнеться з дощів по всій Україні. Втім, ви можете поліпшити похмурий понеділок візитом до найближчої кондитерської! Цього дня у світі відзначають день народження Вінні-Пуха, то чому б не потішити себе шматочком медовика з чашечкою гарячого чаю чи какао? Тим більше, що погода на початку тижня буде не лише похмурою, а й прохолодною. Так, на півдні та південному сході повітря прогріється всього до +13…+15 °С, у центрі та заході очікується +10…+13 °С, на решті території країни — +8…+11 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо в ніч на 12 жовтня небо було чистим і зоряним, наші предки сподівалися на суху осінь. Якщо до цього часу з вишень не опадало листя, незабаром чекали на перший сніг. Грім цього дня віщував м'яку безсніжну зиму.

Якщо 13 жовтня бачили мух і комарів, ще чекали на теплі дні. А якщо зустрічали білку чи ворону, що запасала горіхи, готувалися до похолодання найближчим часом.