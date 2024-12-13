Прогноз погоды на выходные 14–15 декабря: морозы не задержатся

На выходные в Украине ожидается смена погоды с морозной влагой, с возможными осадками и потеплением до +4 °С в южных регионах.

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В этот уик-энд Украину ожидает по-настоящему зимняя атмосфера. Правда, ненадолго — по данным Sinoptik.ua, погода на выходных быстро сменится с морозной на влажную. В субботу осадков не предвидится, но уже к концу недели небо по всей стране снова затянет тучами.

Погода в субботу 14 декабря

В большинстве регионов страны в субботу ожидаются слабые морозы. До -3…-5 °С температура опустится в центре, на востоке и в большей части западных областей, до -4…-6 °С — на севере. В Черновицкой и Волынской областях похолодает до -2…-4 °С. На юге, а также в Запорожской и Закарпатской областях термометры покажут около 0 °С.

При этом день будет солнечным, поэтому советуем обязательно выйти на прогулку — в декабре погода редко балует нас витамином D. Кстати, получасовое пребывание в парке или за городом существенно снижает уровень кортизола. Прогуливаясь с близкими по тихим аллеям или подкармливая птиц, вы незаметно, но эффективно боретесь со стрессом!

Погода в воскресенье 15 декабря

Уже к концу недели почти по всей Украине днем ожидается около 0 °С. Исключения составят Сумская и Черниговская области (тут возможны небольшие морозы до -3 °С), а также Одесская и Николаевская области, где столбики термометров поднимутся до +2…+4 °С. Небо повсеместно затянет тучами, возможен небольшой снег. В южных, юго-восточных и восточных областях пройдет мокрый снег с дождем — будьте осторожны на дорогах и скользких ступеньках.

Погода в понедельник 16 декабря

Новая неделя начнется с осадков по всей стране. На юге и в Запорожской области пройдут небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся до +3…+5 °С. В остальных регионах ожидаются мокрый снег и дождь при температуре около 0 °С.

Из-за повышенной влажности погода в начале недели будет промозглой, а воздух будет ощущаться прохладнее — одевайтесь потеплее и берите с собой термос с чаем. Лучше всего из шиповника, чтобы получить норму витамина С, или со специями, которые стимулируют кровообращение и помогают быстрее согреться.

Народные приметы и верования

Ярко мерцающие на вечернем небе звезды 14 декабря предвещали скорые снегопады, а сильный ветер — похолодание в ближайшие дни. Если птицы активно вышагивали по земле, готовились к морозам, если сидели стайками на ветвях — к снегу и дождю.

По погоде 15 декабря определяли, каким будет январь. Если день был теплым, то и середина зимы не сулила сильных морозов, а вот снегопады в этот день предсказывали позднюю весну.