Прогноз погоди на вихідні 14–15 грудня: морози не затримаються

На вихідні в Україні очікується зміна погоди з морозної на вологу, з можливими опадами та потеплінням до +4 °С у південних регіонах.

Цього вікенду на Україну чекає по-справжньому зимова атмосфера. Щоправда, ненадовго — за даними Sinoptik.ua, погода на вихідні швидко зміниться з морозної на вологу. В суботу опадів не очікується, але вже до кінця тижня небо по всій країні знову затягне хмарами.

Погода в суботу 14 грудня

У більшості регіонів країни в суботу очікуються слабкі морози. До -3...-5 °С температура знизиться в центрі, на сході та більшій частині західних областей, до -4...-6 °С — на півночі. У Чернівецькій і Волинській областях похолодає до -2...-4 °С. На півдні, а також у Запорізькій та Закарпатській областях термометри покажуть близько 0 °С.

При цьому день буде сонячним, тому радимо обов'язково вийти на прогулянку — у грудні погода рідко тішить нас вітаміном D. До речі, півгодинне перебування у парку чи за містом суттєво знижує рівень кортизолу. Прогулюючись із близькими тихими алеями або підгодовуючи птахів, ви непомітно, але ефективно боретеся зі стресом!

Погода в неділю 15 грудня

Уже до кінця тижня майже в усій Україні вдень очікується близько 0 °С. Винятки становитимуть Сумська та Чернігівська області (тут можливі невеликі морози до -3 °С), а також Одеська та Миколаївська області, де стовпчики термометрів піднімуться до +2…+4 °С. Небо повсюдно затягнеться хмарами, можливий невеликий сніг. У південних, південно-східних і східних областях пройде мокрий сніг із дощем — будьте обережні на дорогах і слизьких сходах.

Погода у понеділок 16 грудня

Новий тиждень розпочнеться з опадів по всій країні. На півдні та в Запорізькій області пройдуть невеликі дощі, а стовпчики термометрів піднімуться до +3…+5 °С. У решті регіонів очікуються мокрий сніг і дощ при температурі близько 0 °С.

Через підвищену вологість погода на початку тижня буде сльотавою, а повітря відчуватиметься прохолоднішим — одягайтеся тепліше і беріть із собою термос із чаєм. Найкраще з шипшини, щоб отримати норму вітаміну С, або зі спеціями, які стимулюють кровообіг і допомагають швидше зігрітися.

Народні прикмети та вірування

Яскраві мерехтливі зірки на вечірньому небі 14 грудня незабаром передвіщали снігопади, а сильний вітер — похолодання найближчими днями. Якщо птахи активно крокували по землі, готувалися до морозів, якщо сиділи зграйками на гілках — до снігу та дощу.

За погодою 15 грудня визначали, яким буде січень. Якщо день був теплим, то і середина зими не обіцяла сильних морозів, а от снігопади цього дня віщували пізню весну.