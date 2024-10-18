Прогноз погоды на выходные 19–20 октября: минимум осадков и первые заморозки

Планируйте выходные на свежем воздухе: прохладно, облачно, дожди лишь в субботу. Sinoptik.ua предупреждает о ночных заморозках.

На этот уикенд можно смело планировать прогулки и работу на открытом воздухе — будет прохладно, но малооблачно, а небольшие дожди пройдут лишь в субботу и только в некоторых регионах. В целом, погода на выходных будет соответствовать сезонной норме, но Sinoptik.ua предупреждает о ночных заморозках.

Погода в субботу 19 октября

В субботу прохладнее всего будет на востоке Украины — в Донецкой и Луганской областях воздух прогреется всего до +7…+9 °С. На юге и западе столбики термометров покажут +11…+13 °С (на Закарпатье — до +15 °С), на остальной территории страны — +9…+11 °С.

Небо над большинством регионов будет облачным, в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Луганской областях вероятны небольшие дожди.

Погода в воскресенье 20 октября

В воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Можно отлично провести время в парке или на даче, пока погода позволяет. Цветение трав практически завершилось, солнечно, безветренно — идеальная погода для октябрьских выходных!

В северных, центральных и восточных регионах страны температура воздуха днем составит +9…+12 °С, в южных и западных — +11…+13 °С (на Закарпатье — до +15 °С).

Внимание, заморозки!

Ночью с 19 на 20 октября в Украину придут серьезные заморозки. На западе и севере страны, а также в Черкасской, Винницкой и Одесской областях ожидается 0…-5 °С (в воздухе), в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях — 0…-3 °С (на поверхности грунта и в воздухе), на остальной территории — 0…-3 °С (в воздухе). Поторопитесь защитить растения в саду и на огороде от холода! И одевайтесь потеплее, выходя из дому ранним утром или вечером.

Погода в понедельник 21 октября

Новая неделя начнется с малооблачной и в целом приятной погоды на всей территории Украины. На юге, западе, в Волынской и Ровенской областях воздух прогреется до +14…+16 °С, на севере, в центре и большинстве восточных областей — до +12…+14 °С. Чуть прохладнее погода в начале недели будет в Харьковской и Сумской областях — до +10…+12 °С.

Народные приметы и верования

Безветренную погоду 19 октября наши предки считали предвестницей скорого похолодания. А быстро бегущие по небу облака указывали на то, что снег выпадет не раньше середины зимы.

20 октября ждали теплую и ясную погоду — считалось, что в этом случае ближайший месяц обойдется без холодов и сильных дождей. Если к этому дню на деревьях еще было много листьев, зиму ожидали нескоро.