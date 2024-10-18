Прогноз погоди на вихідні 19–20 жовтня: мінімум опадів та перші заморозки

Плануйте вихідні на свіжому повітрі: прохолодно, малохмарно, дощі лише в суботу. Sinoptik.ua попереджає про нічні заморозки.

На цей вікенд можна сміливо планувати прогулянки та роботу на відкритому повітрі — буде прохолодно, але малохмарно, а невеликі дощі пройдуть тільки в суботу і лише в деяких регіонах. Загалом погода на вихідних відповідатиме сезонній нормі, але Sinoptik.ua попереджає про нічні заморозки.

Погода в суботу 19 жовтня

У суботу найпрохолодніше буде на сході України — у Донецькій та Луганській областях повітря прогріється лише до +7…+9 °С. На півдні та заході стовпчики термометрів покажуть +11…+13 °С (на Закарпатті — до +15 °С), на решті території країни — +9…+11 °С.

Небо над більшістю регіонів буде хмарним, у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській і Луганській областях можливі невеликі дощі.

Погода в неділю 20 жовтня

У неділю очікується невелика хмарність, без опадів. Можна чудово згаяти час у парку або на дачі, поки погода дозволяє. Цвітіння трав практично завершилося, сонячно, безвітряно — ідеальна погода для жовтневих вихідних!

У північних, центральних і східних регіонах країни температура повітря вдень становитиме +9…+12 °С, у південних і західних — +11…+13 °С (на Закарпатті — до +15 °С).

Увага, заморозки!

Уночі з 19 на 20 жовтня в Україну прийдуть серйозні заморозки. На заході та півночі країни, а також у Черкаській, Вінницькій та Одеській областях очікується 0…-5 °С (у повітрі), у Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях — 0…-3 °С (на поверхні ґрунту та в повітрі), на решті території — 0...-3 ° С (у повітрі). Покваптеся захистити рослини в саду та на городі від холоду! І одягайтеся тепліше, виходячи з дому рано-вранці або ввечері.

Погода в понеділок 21 жовтня

Новий тиждень розпочнеться з малохмарної та загалом приємної погоди на всій території України. На півдні, заході, у Волинській і Рівненській областях повітря прогріється до +14…+16 °С, на півночі, у центрі та більшості східних областей — до +12…+14 °С. Трохи прохолоднішою погода на початку тижня буде у Харківській та Сумській областях — до +10…+12 °С.

Народні прикмети та вірування

Безвітряну погоду 19 березня наші пращури вважали провісницею похолодання, що прийде незабаром. А хмари, що швидко біжать по небу, вказували на те, що сніг випаде не раніше середини зими.

20 жовтня чекали на теплу та ясну погоду — вважалося, що у цьому випадку найближчий місяць обійдеться без холодів і сильних дощів. Якщо до цього дня на деревах ще було багато листя, на зиму очікували нескоро.