Прогноз погоды на выходные 2–3 ноября: похолодает, местами – первый снег

Ноябрь начинается похолоданием, дождями и возможным снегом. Держите ноги в тепле, ешьте сезонные фрукты и овощи и увлажняйте воздух.

Что ж, ноябрь с первых дней решил показать, что такое настоящая осень. По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет не из приятных: ожидаются существенное снижение температуры, дожди, а местами даже снег.

Погода в субботу 2 ноября

Суббота принесет пасмурную погоду с прояснениями и небольшие дожди по всей территории Украины, за исключением южных областей. Прохладнее всего будет в северных и западных регионах — здесь термометры покажут +6…+9 °С, так что приготовьте теплую непромокаемую обувь, перчатки и зонты.

В центральных, восточных и юго-восточных областях синоптики прогнозируют +10…+13 °С. А жителям южных областей советуем не упустить шанс отлично провести день на природе — воздух здесь прогреется до +15…+18 °С.

Погода в воскресенье 3 ноября

Воскресный день будет холодным, особенно в северных и восточных регионах — до +2…+5 °С. Резко похолодает и на юге — до +7…+9°С, на остальной территории Украины столбики термометров не поднимутся выше +7 °С. Ночью средняя температура воздуха по Украине составит около 0 °С.

В большинстве областей обойдется без дождей, только в Луганской, Сумской и Харьковской областях вероятны небольшие дожди, переходящие в снег.

Снижение температуры традиционно вызывает рост простудных заболеваний. Одевайтесь по погоде (желательно многослойно), держите ноги в тепле, налегайте на все еще доступные и богатые витаминами местные овощи и фрукты (тыква, свёкла, морковь, орехи, яблоки, груши, айва), увлажняйте воздух в помещениях. А осеннюю хандру попробуйте прогнать с помощью эфирных масел эвкалипта, можжевельника, шалфея, розмарина, бергамота.

Погода в понедельник 4 ноября

Новая неделя начнется с облачной погоды по всей стране, но преимущественно без осадков. Небольшой мокрый снег и дождь вероятны только в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой и Луганской областях — здесь ожидается всего +2…+5 °С. На юге столбики термометров поднимутся до отметки +7…+10 °С, на остальной территории — до +4…+7 °С. Погода в начале недели будет промозглой, поэтому почаще согревайтесь и укрепляйте иммунитет горячим чаем с медом, имбирем и цитрусовыми.

Народные приметы и верования

Если до 2 ноября с вишневых деревьев все еще не опали листья, зима должна была прийти нескоро, а шумные стаи галок на деревьях предвещали сухую погоду в ближайшие дни.

Если в ночь на 3 ноября небо было звездным, наши предки готовились к скорым морозам. А южный ветер в этот день предвещал теплый ноябрь.