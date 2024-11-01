Прогноз погоди на вихідні 2–3 листопада: похолодає, місцями – перший сніг

Листопад починається похолоданням, дощами та можливим снігом. Тримайте ноги в теплі, їжте сезонні фрукти та овочі, і зволожуйте повітря.

Що ж, листопад із перших днів вирішив показати, що таке справжня осінь. За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде не з приємних: очікуються суттєве зниження температури, дощі, а місцями навіть сніг.

Погода в суботу 2 листопада

Субота принесе похмуру погоду з проясненнями та невеликими дощами по всій території України, крім південних областей. Найпрохолодніше буде в північних і західних регіонах — тут термометри покажуть +6…+9 °С, так що приготуйте тепле непромокне взуття, рукавички та парасольки.

У центральних, східних і південно-східних областях синоптики прогнозують +10…+13 °С. А мешканцям південних областей радимо не проґавити шанс чудово провести день на природі — повітря тут прогріється до +15…+18 °С.

Погода в неділю 3 листопада

Недільний день буде холодним, особливо у північних і східних регіонах — до +2…+5 °С. Різко похолодає і на півдні — до +7…+9 °С, на решті території України стовпчики термометрів не піднімуться вище за +7 °С. Уночі середня температура повітря в Україні становитиме близько 0 °С.

У більшості областей обійдеться без дощів, лише в Луганській, Сумській і Харківській областях можливі невеликі дощі, які можуть перейти у сніг.

Зниження температури зазвичай спричинює зростання застудних захворювань. Одягайтеся за погодою (бажано багатошарово), тримайте ноги в теплі, налягайте на все ще доступні та багаті на вітаміни місцеві овочі та фрукти (гарбуз, буряк, морква, горіхи, яблука, груші, айва), зволожуйте повітря в приміщеннях. А осінню іпохондрію спробуйте прогнати за допомогою ефірних олій евкаліпта, ялівцю, шавлії, розмарину, бергамоту.

Погода в понеділок 4 листопада

Новий тиждень розпочнеться із хмарної погоди по всій країні, але переважно без опадів. Невеликий мокрий сніг і дощ можливі лише у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях — тут очікується всього +2…+5 °С. На півдні стовпчики термометрів піднімуться до позначки +7…+10 °С, на решті території — до +4…+7 °С. Погода на початку тижня буде сльотавою, тому частіше зігрівайтеся і зміцнюйте імунітет гарячим чаєм із медом, імбиром і цитрусовими.

Народні прикмети та вірування

Якщо до 2 листопада з вишневих дерев усе ще не опало листя, зима мала прийти нескоро, а галасливі зграї галок на деревах віщували суху погоду найближчими днями.

Якщо в ніч на 3 листопада небо було зоряним, наші пращури готувалися до морозів, що мали прийти незабаром. А південний вітер цього дня віщував теплий листопад.