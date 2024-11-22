Прогноз погоды на выходные 23–24 ноября: зима на пороге

Погода в выходные в Украине: суббота с мокрым снегом и дождем, воскресенье прохладное без осадков. Ожидается температура около 0 °С.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных в Украине всем убедительно покажет, что зима близко. В субботу украинцев ожидает ненастный день с дождем и мокрым снегом, а в воскресенье осадков не ожидается, но будет весьма прохладно.

Погода в субботу 23 ноября

В субботу небо над всей Украиной затянет тучами. В западных и северных районах пройдет небольшой мокрый снег, в центре — дождь и мокрый снег, на востоке и юго-востоке — сильный дождь. Поэтому дальние поездки в этот день лучше отложить. Если же это невозможно, будьте крайне внимательны на дороге, помните об ограничении скорости и соблюдении безопасной дистанции.

Меньше всего осадков ожидается на юге, здесь лишь местами вероятен небольшой дождь. А вот жителям Полтавщины лучше в этот день побыть дома или заранее подкорректировать планы с учетом сильного снега с дождем.

На севере, в центре и на западе страны термометры покажут днем около 0 °С, в Одесской, Николаевской и Полтавской областях — +4…+6 °С. В Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях воздух прогреется до +7…+9 °С, а на востоке — до рекордных для этой поры +11…+13 °С.

Погода в воскресенье 24 ноября

В воскресенье в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях вероятны небольшой мокрый снег и дождь.

На большей части территории страны термометры покажут около 0 °С, лишь на юге и в Запорожской области — +4…+6 °С. На запад страны придут небольшие ночные морозы: во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ожидается до -4…-6 °С.

Погода в понедельник 25 ноября

Новая неделя начнется с осадков во многих регионах. На западе Украины (кроме Закарпатья) пройдет небольшой мокрый снег с дождем, на востоке — мокрый снег. На остальной территории страны погода в начале недели будет облачной с прояснениями, без осадков. На юге, в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях воздух прогреется до +2…+4 °С, во Львовской — до +5…+7 °С. В остальных регионах ожидается около 0 °С.

Народные приметы и верования

Если утром 23 ноября на траве и деревьях был иней, наши предки готовились к скорым морозам. Если дул сильный ветер, в ближайшие дни ожидали снегопада.

24 ноября традиционно "гадали" на зиму: теплый день означал, что даже в феврале обойдется без сильных морозов и вьюг. А вот слякоть считалась предвестницей холодной и ветреной зимы.