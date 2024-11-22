Прогноз погоди на вихідні 23–24 листопада: зима на порозі

Погода на вихідні в Україні: субота з мокрим снігом та дощем, неділя прохолодна без опадів. Очікуються температури близько 0 °С.

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні в Україні всім переконливо покаже, що зима близько. У суботу на українців очікує негода з дощем і мокрим снігом, а в неділю опадів не очікується, але буде вельми прохолодно.

Погода в суботу 23 листопада

У суботу небо над усією Україною затягне хмарами. У західних та північних районах пройде невеликий мокрий сніг, у центрі — дощ і мокрий сніг, на сході та південному сході — сильний дощ. Тому далекі поїздки цього дня краще відкласти. Якщо ж це неможливо, будьте дуже уважні на дорозі, пам'ятайте про обмеження швидкості та дотримання безпечної дистанції.

Найменше опадів очікується на півдні, тут лише місцями можливий невеликий дощ. А ось мешканцям Полтавщини краще цього дня побути вдома чи заздалегідь скорегувати плани з огляду на сильний сніг із дощем.

На півночі, у центрі та на заході країни термометри покажуть удень близько 0 °С, в Одеській, Миколаївській і Полтавській областях — +4…+6 °С. У Херсонській, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях повітря прогріється до +7…+9 °С, а на сході — до рекордних для цієї пори +11…+13 °С.

Погода в неділю 24 листопада

У неділю в більшості регіонів України очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Лише у Харківській, Донецькій і Луганській областях імовірні невеликий мокрий сніг і дощ.

На більшій частині території країни термометри покажуть близько 0 °С, лише на півдні та в Запорізькій області — +4…+6 °С. На захід країни прийдуть невеликі нічні морози: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях очікується до -4…-6 °С.

Погода у понеділок 25 листопада

Новий тиждень розпочнеться з опадів у багатьох регіонах. На заході України (крім Закарпаття) пройде невеликий мокрий сніг із дощем, на сході — мокрий сніг. На решті території країни погода на початку тижня буде хмарною із проясненнями, без опадів. На півдні, у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській і Волинській областях повітря прогріється до +2…+4 °С, у Львівській — до +5…+7 °С. У решті регіонів очікується близько 0 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо вранці 23 листопада на траві і деревах був іній, наші предки готувалися до приходу морозів. Якщо віяв сильний вітер, незабаром чекали на снігопад.

24 листопада традиційно "ворожили" на зиму: теплий день означав, що навіть у лютому обійдеться без сильних морозів і завірюх. А ось сльота вважалася провісницею холодної та вітряної зими.