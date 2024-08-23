Прогноз погоды на выходные 24–25 августа: жара пока не думает отступать

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных вновь будет знойной, а осадки в виде кратковременных дождей пройдут лишь в четырех регионах Украины.

Погода в субботу 24 августа

Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской и Донецкой областях — здесь столбики термометров поднимутся до +31…+33 °С (ночью — +19…+21 °С). В центральных, Одесской, Сумской и Полтавской областях ожидается +29…+31 °С (ночью — +16…+19 °С), в остальных регионах — +26…+29 °С (ночью — +14…+16 °С).

Небо над большей частью территории страны будет ясным, и только в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. УФ-индекс с 12:00 до 14:00 будет очень высоким, поэтому, несмотря на праздничный день, постарайтесь в это время находиться в помещении или тени.

Погода в воскресенье 25 августа

В воскресенье будет еще жарче. На юге, юго-востоке и в Харьковской области термометры покажут +33…+36 °С (ночью — +20…+23 °С), в восточных, центральных и северных регионах — +30…+33 °С (ночью — +18…+20 °С), на западе Украины — +29…+31 °С (ночью — +16…+18 °С).

Солнце будет очень активным, ожидается лишь небольшая облачность без осадков, поэтому обязательно за 20 минут до выхода на улицу наносите на кожу крем с SPF не менее 50 и PA ++++. Защищайте голову широкополыми шляпами, глаза — качественными солнцезащитными очками, а тело — светлой свободной одеждой из натурального хлопка, льна или шелка. Пейте воду каждые полчаса маленькими порциями (около 100 мл) — так вы сможете избежать обезвоживания и не перегрузите почки.

Погода в понедельник 26 августа

Начало недели также будет изнурительно жарким. В Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Житомирской областях ожидается +32…+34 °С (ночью — +20…+22 °С). На остальной территории Украины термометры покажут +30…+33 °С (ночью — от +16…+18 °С на западе и до +20…+22 °С на востоке). Погода в начале недели будет преимущественно малооблачной, кратковременные дожди вероятны только на Закарпатье и в Крыму.

Народные приметы и верования

Безветренный день 24 августа предвещал теплую ясную погоду в течение нескольких ближайших недель. Много орехов и мало грибов в лесах "сигнализировали" нашим предкам о предстоящей холодной, но малоснежной зиме.

Если 25 августа с утра моросило, ждали теплую осень и позднюю зиму, сильный дождь в этот день сулил короткое бабье лето, а солнечный день без осадков — дождливое начало сентября.