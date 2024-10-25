Прогноз погоды на выходные 26–27 октября: вот она – золотая осень!

Солнечные выходные без осадков и ветра – идеальное время для отдыха на природе и фотосессий в золотых листьях. Температура до +18 °С.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет теплой, малооблачной, без осадков и сильного ветра — идеальное время для атмосферной осенней фотосессии в ореоле золотой листвы.

Погода в субботу 26 октября

На субботу можно смело планировать пикник на природе, поход за грибами, садово-огородные хлопоты на даче, фотосессию в парке, прогулку по городу или посещение осенней ярмарки — погода будет благоприятной. Тем более, врачи рекомендуют сейчас побольше бывать на свежем воздухе — это помогает противостоять инфекциям, обострению хронических заболеваний и сезонной хандре.

По всей Украине ожидается переменная облачность без осадков. Днем на востоке Украины столбики термометров поднимутся до +9…+11 °С, на остальной территории — до +12…+15 °С (на Закарпатье — до +16…+18 °С). Ночью в западных регионах, в Сумской и Харьковской областях термометры покажут около 0 °С, поэтому утром и вечером одевайтесь потеплее.

Погода в воскресенье 27 октября

В воскресенье в восточных областях ожидается +9…+12 °С (ночью — около 0 °С), в южных, центральных и северных регионах — +12…+15 °С. На западе страны столбики термометров покажут приятные и необычно высокие для конца октября +15…+18 °С. Осадков синоптики не прогнозируют, но небо будет преимущественно облачным.

Чтобы сделать выходной день еще теплее и ярче, а также поддержать иммунную систему, балуйте себя витаминным чаем с медом, специями (гвоздика, мускатный орех, корица), облепихой, лимоном и свежим имбирем. Это настоящий эликсир здоровья!

Погода в понедельник 28 октября

Новая неделя начнется с небольших дождей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, жителям других регионов Украины зонты не пригодятся.

В восточных областях страны ожидается +12…+14 °С (в Луганской и Донецкой — +10…+12 °С), в центральных и северных — +13…+16 °С. Самой теплой, хоть и облачной, погода в начале недели будет в западных и южных регионах — воздух здесь прогреется до комфортных +15…+18 °С.

Народные приметы и верования

Днем 26 октября взгляните на небо: если облака бегут с юга на север, стоит готовиться к непогоде. Если солнце в течение дня то и дело прячется за тучи и вновь из-за них показывается, в ближайшие дни похолодает.

Сухой и ясный день 27 октября сулил нашим предкам раннюю весну без дождей. А если в этот день гуси и утки все еще плавали в водоемах, похолодания не ждали еще минимум неделю. Также на поздний приход зимы указывало обилие паутины на кустах, деревьях и траве.