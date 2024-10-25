Прогноз погоди на вихідні 26–27 жовтня: ось вона – золота осінь!

Сонячні вихідні без опадів і вітру – ідеальний час для відпочинку на природі та фотосесій у золотому листі. Температура до +18 °С.

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде теплою, малохмарною, без опадів і сильного вітру — ідеальний час для атмосферної осінньої фотосесії в ореолі золотого листя.

Погода в суботу 26 жовтня

На суботу можна сміливо планувати пікнік на природі, похід по гриби, садово-городні клопоти на дачі, фотосесію у парку, прогулянку містом чи відвідання осіннього ярмарку — погода буде сприятливою. Тим більше лікарі рекомендують зараз більше бувати на свіжому повітрі — це допомагає протистояти інфекціям, загостренню хронічних захворювань і сезонній іпохондрії.

По всій Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Удень на сході України стовпчики термометрів піднімуться до +9…+11 °С, на решті території — до +12…+15 °С (на Закарпатті — до +16…+18 °С). Уночі в західних регіонах, Сумській і Харківській областях термометри покажуть близько 0 °С, тому вранці та ввечері одягайтеся тепліше.

Погода в неділю 27 жовтня

У неділю у східних областях очікується +9…+12 °С (уночі — близько 0 °С), у південних, центральних і північних регіонах — +12…+15 °С. На заході країни стовпчики термометрів покажуть приємні та незвично високі для кінця жовтня +15…+18 °С. Опадів синоптики не прогнозують, але небо буде переважно хмарним.

Щоб зробити вихідний день ще теплішим і яскравішим, а також підтримати імунну систему, тіште себе вітамінним чаєм із медом, спеціями (гвоздика, мускатний горіх, кориця), обліпихою, лимоном і свіжим імбиром. Це справжній еліксир здоров'я!

Погода в понеділок 28 жовтня

Новий тиждень розпочнеться з невеликих дощів у Сумській, Харківській та Полтавській областях, мешканцям інших регіонів України парасольки не знадобляться.

У східних областях країни очікується +12…+14 °С (у Луганській та Донецькій — +10…+12 °С), у центральних і північних — +13…+16 °С. Найтеплішою, хоч і хмарною, погода на початку тижня буде в західних і південних регіонах — повітря тут прогріється до комфортних +15…+18 °С.

Народні прикмети та вірування

Удень 26 жовтня погляньте на небо: якщо хмари летять із півдня на північ, варто готуватися до негоди. Якщо сонце протягом дня постійно ховається за хмари і знову з-за них виглядає, найближчими днями похолодає.

Сухий та ясний день 27 жовтня обіцяв нашим предкам ранню весну без дощів. А якщо цього дня гуси та качки все ще плавали у водоймах, на похолодання не чекали ще мінімум тиждень. Також на пізній прихід зими вказувала велика кількість павутиння на кущах, деревах і траві.