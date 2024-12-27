Прогноз погоды на выходные 28–29 декабря: промозгло и почти без осадков

Погода на последний уикенд 2024 года будет влажной и теплой, без существенных осадков. Средняя температура в Украине будет колебаться около 0 °С.

Последний уик-энд 2024 года не принесет ни морозов, ни долгожданного снега к новогодним праздникам. По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет сырой, пасмурной и достаточно теплой как для конца декабря. Существенных осадков на большей части территории страны не предвидится.

Погода в субботу 28 декабря

В большинстве областей Украины в субботу термометры покажут около 0 °С. Лишь в Одесской и Закарпатской областях воздух прогреется до +2…+4 °С. День будет пасмурным, без существенных осадков, а из-за повышенной влажности воздуха может казаться холоднее.

Чтобы избежать зимней хандры, постарайтесь хотя бы полчаса в день проводить на свежем воздухе и почаще видеться с близкими. Кстати, 28 декабря в мире отмечают День рождественского пряника, так почему бы не испечь его вместе с детьми, родителями или друзьями? Только не забудьте заранее запастись миндалем, имбирем, корицей и другими специями.

Погода в воскресенье 29 декабря

К концу недели во всех западных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся до +2…+4 °С. На остальной территории страны средняя температура составит около 0 °С.

В Киевской, Сумской и Черниговской областях местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, в других регионах — без существенных осадков. Небо над Украиной будет пасмурным, поэтому у вас будет отличная возможность завершить уборку, стирку и другие важные домашние дела перед Новым годом. Кстати, это будет год Зеленой деревянной змеи, который, если верить восточным традициям, должен принести всем большие перемены. Будем надеяться, что к лучшему.

Погода в понедельник 30 декабря

Новая неделя начнется с переменной облачности — вполне вероятно, что и над вашим домом солнце выйдет из-за туч. День ожидается без осадков, погода в начале недели будет комфортной — поторопитесь докупить все необходимое к праздничному столу. На юге, а также в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях воздух прогреется до +3…+6 °С. В Донецкой, Луганской, Черкасской, Полтавской, а также в северных областях ожидается около 0 °С. На остальной территории страны — до +2…+4 °С.

Народные приметы и верования

Считалось, что погода 28 декабря "прогнозировала" погоду на март. Кроме того, снег в этот день предвещал жаркое и сухое лето, а утренний иней — редкие снегопады во второй половине зимы.

Если 29 декабря дул сильный ветер, погоду в январе и феврале ждали суровую, с серьезными морозами. А если шел снег, рассчитывали на урожайное лето.