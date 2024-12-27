Прогноз погоди на вихідні 28–29 грудня: сльотаво та майже без опадів

Погода на останній вікенд 2024 року буде вогкою та теплою, без значних опадів. Середня температура в Україні коливатиметься близько 0 °С.

Останній вікенд 2024 року не принесе ні морозів, ні довгоочікуваного снігу до новорічних свят. За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде вогкою, похмурою і досить теплою як для кінця грудня. Суттєвих опадів на більшій частині території країни не передбачається.

Погода в суботу 28 грудня

У більшості областей України в суботу термометри покажуть близько 0 °С. Лише в Одеській та Закарпатській областях повітря прогріється до +2…+4 °С. День буде похмурим, без істотних опадів, а через підвищену вологість повітря може здаватися холоднішим.

Щоб уникнути зимового спліну, постарайтеся хоча б пів години на день проводити на свіжому повітрі й частіше бачитися з близькими. До речі, 28 грудня у світі відзначають День різдвяного пряника, то чому б не спекти його разом із дітьми, батьками чи друзями? Тільки не забудьте заздалегідь запастися мигдалем, імбиром, корицею та іншими спеціями.

Погода в неділю 29 грудня

До кінця тижня у всіх західних регіонах, а також на Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів піднімуться до +2…+4 °С. На решті території країни середня температура становитиме близько 0 °С.

У Київській, Сумській та Чернігівській областях місцями пройде невеликий мокрий сніг із дощем, в інших регіонах — без істотних опадів. Небо над Україною буде похмурим, тому у вас буде чудова нагода завершити прибирання, прання та інші важливі домашні справи перед Новим роком. До речі, це буде рік Зеленої дерев'яної змії, який, якщо вірити східним традиціям, має принести всім великі зміни. Сподіватимемося, що на краще.

Погода в понеділок 30 грудня

Новий тиждень почнеться зі змінної хмарності — цілком імовірно, що й над вашим будинком сонце вийде з-за хмар. Удень очікується без опадів, погода на початку тижня буде комфортною — покваптеся докупити все необхідне до святкового столу. На півдні, а також в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях повітря прогріється до +3…+6 °С. У Донецькій, Луганській, Черкаській, Полтавській, а також північних областях очікується близько 0 °С. На решті території країни — до +2…+4 °С.

Народні прикмети та вірування

Вважалося, що погода 28 грудня "прогнозувала" погоду на березень. Крім того, сніг цього дня передбачав спекотне й сухе літо, а ранковий іній — нечасті снігопади в другій половині зими.

Якщо 29 грудня віяв сильний вітер, на погоду в січні та лютому чекали сувору, із серйозними морозами. А якщо падав сніг, розраховували на врожайне літо.