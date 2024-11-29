Прогноз погоды на выходные 30 ноября и 1 декабря: зима по календарю, но не за окном

Осень практически во всех регионах Украины заканчивается плюсовой температурой. По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет сырой, декабрьских морозов пока не ожидается. Небо затянет тучами, однако осадки вероятны лишь в некоторых областях.

Погода в субботу 30 ноября

В субботу столбики термометров выше всего поднимутся на юге страны и Закарпатье — до +5…+8 °С. В западных регионах ожидается +4…+6 °С, в центре и на юго-востоке — +2…+4 °С. В восточных областях и на севере термометры покажут около 0 °С.

По всей Украине будет облачно с кратковременными прояснениями, небольшие дожди вероятны во Львовской, Ивано-Франковской, Сумской, Черниговской и Волынской областях. Солнце редко выглядывает из-за туч, поэтому для поднятия настроения используйте вспомогательные средства: сварите богатый витаминами компот из сухофруктов, имбиря и цитрусовых, зажгите аромалампу с 3–4 каплями эфирного масла грейпфрута, бергамота или корицы либо же почувствуйте себя ребенком, выбрав в магазине адвент-календарь с шоколадками.

Погода в воскресенье 1 декабря

Зима начнется с высоких для декабря температурных показателей. Так, на юге и в Закарпатской области ожидается до +7 °С, в западных и юго-восточных регионах — +4…+6 °С. В центре и Донецкой области воздух прогреется до +2…+4 °С, в остальных восточных регионах и на севере страны будет около 0 °С. Существенных осадков не предвидится — используйте эту возможность для прогулок на свежем воздухе для хорошего самочувствия или предновогоднего шопинга и поиска подарков для близких людей.

Погода в понедельник 2 декабря

Погода в начале недели в Украине будет без осадков, с переменной облачностью. Прохладнее всего будет на севере, северо-востоке и востоке: в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях термометры покажут около 0 °С — одевайтесь потеплее, особенно по утрам. На остальной территории страны ожидается +3…+5 °С. Ночи становятся холоднее — по всей Украине столбики термометров опустятся до -1…-3 °С.

Народные приметы и верования

Если 30 ноября была плюсовая температура, зиму также ждали теплую и мягкую, с редкими снегопадами. Однако если вечером на небе не было месяца, наши предки готовились к сильным морозам в самое ближайшее время.

Вороны и грачи, активно скачущие по земле 1 декабря, считались предвестниками теплой погоды вплоть до Нового года. А если на березах к первому дню зимы еще можно было увидеть листья, то снег должен был лечь поздно.