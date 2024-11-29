Прогноз погоди на вихідні 30 листопада та 1 грудня: зима за календарем, але не за вікном

Осінь практично в усіх регіонах України закінчується плюсовою температурою. За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні буде сирою, грудневих морозів поки не очікується. Небо затягне хмарами, проте опади можливі лише в деяких областях.

Погода в суботу 30 листопада

У суботу стовпчики термометрів найвище піднімуться на півдні країни та Закарпатті — до +5…+8 °С. У західних регіонах очікується +4…+6°С, у центрі та на південному сході — +2…+4 °С. У східних областях і на півночі термометри покажуть близько 0 °С.

По всій Україні буде хмарно з короткочасними проясненнями, невеликі дощі можливі у Львівській, Івано-Франківській, Сумській, Чернігівській та Волинській областях. Сонце рідко визирає з-за хмар, тому для підняття настрою використовуйте допоміжні засоби: зваріть багатий на вітаміни узвар із сухофруктів, імбиру та цитрусових, запаліть аромалампу з 3–4 краплями ефірної олії грейпфрута, бергамота чи кориці або ж відчуйте себе дитиною, вибравши в магазині адвент-календар із шоколадками.

Погода в неділю 1 грудня

Зима розпочнеться з високих як для грудня температурних показників. Так, на півдні та в Закарпатській області очікується до +7 °С, у західних і південно-східних регіонах — +4…+6 °С. У центрі та Донецькій області повітря прогріється до +2…+4 °С, в інших східних регіонах та на півночі країни буде близько 0 °С. Суттєвих опадів не передбачається — використовуйте цю можливість для прогулянок на свіжому повітрі для хорошого самопочуття чи передноворічного шопінгу та пошуку подарунків для близьких людей.

Погода в понеділок 2 грудня

Погода на початку тижня в Україні буде без опадів, з мінливою хмарністю. Найпрохолодніше буде на півночі, північному сході та сході: у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях термометри покажуть близько 0 °С — одягайтеся тепліше, особливо вранці. На решті території країни очікується +3…+5 °С. Ночі стають холоднішими — по всій Україні стовпчики термометрів опустяться до -1...-3 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо 30 листопада була плюсова температура, на зиму також чекали теплу та м'яку, з рідкими снігопадами. Однак якщо ввечері на небі не було місяця, наші пращури готувалися до сильних морозів найближчими днями.

Ворони та граки, що активно стрибають по землі 1 грудня, вважалися провісниками теплої погоди аж до Нового року. Якщо на березах до першого дня зими ще можна було побачити листя, то сніг мав лягти пізно.