Прогноз погоды на выходные 7–8 сентября: лето еще не прощается

Погода в выходные будет комфортной: тепло, малооблачно, осадки возможны только в отдельных регионах. Сохраняется угроза пожаров.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет весьма комфортной и для отдыха, и для любых дел — ласково теплой, с незначительной облачностью. Осадки вероятны лишь в отдельных регионах.

Погода в субботу 7 сентября

В субботу в Украине будет тепло и солнечно. На западе страны воздух прогреется до +26…+28 °С (ночью — +10…+13 °С), в остальных областях средняя дневная температура составит +24…+27 °С, ночная — от +12…+14 °С на севере и в центре до +14…+17 °С на юге и юго-востоке. Обратите внимание: ночи уже прохладные, поэтому ранним утром и после захода солнца пригодится теплая рубашка или кардиган.

Погода в воскресенье 8 сентября

В воскресный день столбики термометров по всей Украине поднимутся до +24…+27 °С, ночью — от +10…+13 °С на севере, западе и в центре страны до +14…+17 °С в южных, восточных и юго-восточных областях. В Николаевской и Херсонской областях вероятны небольшие дожди с грозами.

Погода в понедельник 9 сентября

Новая неделя также начнется с теплой малооблачной погоды. Средняя дневная температура составит +25…+27 °С во всех регионах, ночью показатели будут разниться: на западе Украины — +9…+12 °С, на севере, востоке и в центре — +13…+15 °С, на востоке и юге — +14…+17 °С. В Запорожской и Донецкой областях погода в начале недели будет пасмурной, вероятны кратковременные дожди. В остальных регионах осадков не предвидится.

Угроза пожаров сохраняется

7–8 сентября по всей Украине, кроме Одесской, Херсонской и Николаевской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Не забывайте сами и напомните близким, особенно старшему поколению: сжигание травы на участке может обернуться трагедией! Брошенные, где попало окурки и стеклянные бутылки также могут стать причиной пожара.

Аллергопрогноз

В самом разгаре сезон аллергии на сорные травы — амброзию, лебеду, полынь и крапиву. Постарайтесь как можно чаще делать в помещении влажную уборку и мыть голову. Кроме того, врачи рекомендуют аллергикам исключить из рациона продукты, провоцирующие перекрестную аллергию, — яблоки, груши, цитрусы, дыни.

Народные приметы и верования

Если к 7 сентября в лесах было много грибов, зиму ждали холодную и затяжную. Сверкающие звезды в ночь с 7 на 8 сентября, а также выпрыгивающая из воды рыба обещали скорое похолодание.

Холодное утро 8 сентября считалось предвестником ранней зимы. Если на кустарниках и траве было много паутины, наши предки еще рассчитывали на пару теплых недель.