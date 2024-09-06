Прогноз погоди на вихідні 7–8 вересня: літо ще не прощається

Погода на вихідних буде комфортною: тепло, малохмарно, опади можливі лише в окремих регіонах. Зберігається загроза пожеж. Сезон алергії на бур'яни у розпалі.

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде вельми комфортною і для відпочинку, і для будь-яких справ — лагідно теплою, з незначною хмарністю. Опади можливі лише в окремих регіонах.

Погода в суботу 7 вересня

У суботу в Україні буде тепло та сонячно. На заході країни повітря прогріється до +26...+28 °С (уночі — +10...+13 °С), в інших областях середня денна температура становитиме +24...+27 °С, нічна — від +12…+14 °С на півночі та в центрі до +14…+17 °С на півдні та південному сході. Зверніть увагу: ночі вже прохолодні, тому вдосвіта і після заходу сонця згодиться тепла сорочка або кардиган.

Погода в неділю 8 вересня

У недільний день стовпчики термометрів по всій Україні піднімуться до +24…+27 °С, уночі — від +10…+13 °С на півночі, заході та в центрі країни до +14…+17 °С у південних, східних і південно-східних областях. У Миколаївській і Херсонській областях можливі невеликі дощі з грозами.

Погода у понеділок 9 вересня

Новий тиждень також розпочнеться з теплої малохмарної погоди. Середня денна температура становитиме +25…+27 °С у всіх регіонах, уночі показники відрізнятимуться: на заході України — +9…+12 °С, на півночі, сході та в центрі — +13…+15 °С, на сході та півдні — +14...+17 °С. У Запорізькій та Донецькій областях погода на початку тижня буде похмурою, можливі короткочасні дощі. У решті регіонів опадів не передбачається.

Загроза пожеж зберігається

7–8 вересня по всій Україні, крім Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Не забувайте самі та нагадайте близьким, особливо старшому поколінню: спалювання трави на ділянці може призвести до трагедії! Покинуті недопалки та скляні пляшки також можуть стати причиною пожежі.

Алергопрогноз

У розпалі сезон алергії на бур'яни — амброзію, лободу, полин і кропиву. Постарайтеся якомога частіше робити в приміщенні вологе прибирання і мити голову. Крім того, лікарі рекомендують алергікам виключити з раціону продукти, які провокують перехресну алергію, — яблука, груші, цитруси, дині.

Народні прикмети та вірування

Якщо до 7 вересня у лісах було багато грибів, на зиму чекали холодну та затяжну. Блискучі зірки в ніч із 7 на 8 вересня, а також риба, що вистрибує з води, обіцяли незабаром похолодання.

Холодний ранок 8 вересня вважався провісником ранньої зими. Якщо на кущах і траві було багато павутиння, наші пращури ще розраховували на кілька теплих тижнів.