Прогноз погоды на выходные 9–10 ноября: прохладно, пасмурно, без осадков

Погода в Украине: прохладно, пасмурно, без осадков. Нейропсихологи советуют добавить яркие краски в жизнь, чтобы улучшить настроение.

В этот уик-энд на территории Украины установится типичная для ноября температура воздуха. По данным Snoptik.ua, погода на выходных будет прохладной и пасмурной, но в большинстве регионов осадков не предвидится.

Погода в субботу 9 ноября

На юге Украины, в Запорожской и Закарпатской областях термометры покажут +9…+11 °С, но из-за высокой влажности воздуха (местами возможен небольшой дождь) ощущаться будет холоднее. В Донецкой, Луганской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях температура воздуха составит +7…+9 °С, на остальной территории страны — +4…+7 °С, без осадков. День ожидается пасмурным, солнце не часто будет показываться из-за туч.

В эту пору у многих людей дефицит солнечного света становится причиной плохого настроения и упадка духа. В таком случае помогут светодиодные светильники — лампы дневного света высокой мощности. Всего полчаса в день в помещении, освещенном такими приборами, позволяют эффективно бороться с сезонной хандрой.

Погода в воскресенье 10 ноября

В воскресенье на юге, юго-востоке и Закарпатье воздух прогреется до +9…+11 °С, в восточных и центральных областях — до +6…+9 °С. В остальных регионах термометры покажут +5…+7 °С.

Нейропсихологи советуют добавлять в повседневную жизнь яркие краски, чтобы легче пережить традиционную серость ноября. Желтый зонт вместо практичного черного, больше свежих фруктов и овощей, новая скатерть на кухню, мерцающие гирлянды — эти неважные, на первый взгляд, мелочи помогут "обмануть" мозг и поднимут настроение.

Погода в понедельник 11 ноября

Новая неделя начнется с облачной погоды с прояснениями, без осадков. На юге ожидается до +8…+11 °С, в центральных и юго-восточных регионах — до +7…+9 °С. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют +5…+7 °С (в Сумской области — +4…+6 °С).

Погода в начале недели будет сырой, поэтому аллергикам и тем, кто недавно переболел простудой, советуем избегать парков — плесневой грибок во влажной опавшей листве может спровоцировать сильный кашель.

Народные приметы и верования

Сильный ветер 9 ноября предвещал пасмурную погоду с дождями. Если же в этот день в водоемах активно плескались гуси, остаток осени обещал быть весьма теплым, с частыми густыми туманами.

Если 10 ноября деревья покрывались инеем, наши предки готовились к скорому приходу настоящей зимы. А вот утренний туман, наоборот, считался вестником теплой погоды в ближайшие недели.