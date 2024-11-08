Прогноз погоди на вихідні 9–10 листопада: прохолодно, похмуро, без опадів

Погода в Україні: прохолодно, похмуро, без опадів. Нейропсихологи радять додати яскравих фарб у життя, щоб покращити настрій.

Цього вікенду на території України встановиться типова для листопада температура повітря. За даними Snoptik.ua, погода на вихідних буде прохолодною і похмурою, але в більшості регіонів опадів не передбачається.

Погода в суботу 9 листопада

На півдні України, в Запорізькій та Закарпатській областях термометри покажуть +9…+11 °С, але через високу вологість повітря (місцями можливий невеликий дощ) відчуватиметься холодніше. У Донецькій, Луганській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях температура повітря становитиме +7…+9 °С, на решті території країни — +4…+7 °С, без опадів. День очікується похмурим, сонце не часто виглядатиме з-за хмар.

О цій порі в багатьох людей дефіцит сонячного світла стає причиною поганого настрою та занепаду духу. У такому випадку допоможуть світлодіодні світильники — лампи денного світла високої потужності. Всього пів години на день у приміщенні, освітленому такими приладами, дають змогу ефективно боротися із сезонною іпохондрією.

Погода в неділю 10 листопада

У неділю на півдні, південному сході та Закарпатті повітря прогріється до +9…+11 °С, у східних та центральних областях — до +6…+9 °С. У решті регіонів термометри покажуть +5…+7 °С.

Нейропсихологи радять додавати у повсякденне життя яскраві фарби, щоб легше пережити традиційну сірість листопада. Жовта парасолька замість практичної чорної, більше свіжих фруктів та овочів, нова скатертина на кухню, мерехтливі гірлянди — ці неважливі, на перший погляд, дрібниці допоможуть "обдурити" мозок і піднімуть настрій.

Погода у понеділок 11 листопада

Новий тиждень розпочнеться з хмарної погоди з проясненнями, без опадів. На півдні очікується до +8…+11 °С, у центральних та південно-східних регіонах — до +7…+9 °С. На решті території України синоптики прогнозують +5…+7 °С (у Сумській області — +4…+6 °С).

Погода на початку тижня буде вогкою, тому алергікам і тим, хто нещодавно перехворів на застуду, радимо уникати парків — пліснявий грибок у вологому опалому листі може спровокувати сильний кашель.

Народні прикмети та вірування

Сильний вітер 9 листопада віщував похмуру погоду з дощами. Якщо ж цього дня у водоймах активно плескалися гуси, залишок осені обіцяв бути вельми теплим, з частими густими туманами.

Якщо 10 листопада дерева вкривалися інеєм, наші пращури готувалися до приходу справжньої зими. А ось ранковий туман, навпаки, вважався вісником теплої погоди впродовж найближчих тижнів.