Протезирование зубов: 5 главных вопросов

Стоматологи Healthy Dent помогут установить самый подходящий для вас протез зуба. И ответят на все вопросы.
Сразу после удаления зуба протезирование зубов невозможно: ткани должны зажить и стать достаточно плотными для удержания протеза. Многое зависит и от схемы лечения, если она необходима пациенту после удаления. Из-за этого до протезирования иногда может пройти 5-6 месяцев.
В отсутствие противопоказаний имплант можно ставить уже спустя 3-4 месяца.
Если утрачены два и более зуба в ряду, стоматолог может порекомендовать частично съемные конструкции на:
● дефект в зоне улыбки;
● резцы и клыки;
● моляры и премоляры;
● если необходимо временно закрыть дефект (временные протезы).
Протезы опираются на десну и на здоровые зубы в челюсти.
Несъемные зубные импланты фиксируются "навсегда": то есть, на весь срок их службы. К ним относятся:
● коронки;
● вкладки;
● люминиры;
● виниры;
● мосты;
● имплантаты.
Они также ставятся на один или несколько отсутствующих зубов в ряду.
Полностью съемные зубные конструкции рекомендуются пациентам, у которых коренные зубы отсутствуют или подлежат удалению. Такие протезы изготавливаются из современных надежным материалов, не вызывают аллергии и удобно располагаются в челюсти.
Благодаря созданию слепка челюсти на этапе изготовления протеза, он получается максимально комфортным для пациента. Но некоторое время к нему, все же, придется адаптироваться.
Ваш стоматолог может предложить несколько вариантов материалов индивидуально для вашего случая:
● Акрил – доступен по стоимости, но служит не слишком долго. Его часто используют для временных конструкций.
● Керамика – прочная, по оттенку приближается к зубной эмали. Она стала основой для разработки еще более прочного материала – стеклокерамики.
● Металлические сплавы – это материал каркаса имплантов, включая коронки, мосты и наиболее современные бюгельные протезы.
● Оксид или диоксид циркония – материал для белоснежных, максимально прочных конструкций. Ему можно придать оттенок ваших зубов.
Теперь на консультацию к специалисту Healthy Dent вы точно придете более подготовленными, и сможете задавать еще более детальные вопросы.