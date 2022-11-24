Протезирование зубов: 5 главных вопросов

Стоматологи Healthy Dent помогут установить самый подходящий для вас протез зуба. И ответят на все вопросы.

Когда лучше приступить к протезированию после удаления?

Сразу после удаления зуба протезирование зубов невозможно: ткани должны зажить и стать достаточно плотными для удержания протеза. Многое зависит и от схемы лечения, если она необходима пациенту после удаления. Из-за этого до протезирования иногда может пройти 5-6 месяцев.

В отсутствие противопоказаний имплант можно ставить уже спустя 3-4 месяца.

Когда нужен частично съемный протез?

Если утрачены два и более зуба в ряду, стоматолог может порекомендовать частично съемные конструкции на:

● дефект в зоне улыбки;

● резцы и клыки;

● моляры и премоляры;

● если необходимо временно закрыть дефект (временные протезы).

Протезы опираются на десну и на здоровые зубы в челюсти.

Что такое несъемный протез?

Несъемные зубные импланты фиксируются "навсегда": то есть, на весь срок их службы. К ним относятся:



● коронки;

● вкладки;

● люминиры;

● виниры;

● мосты;

● имплантаты.

Они также ставятся на один или несколько отсутствующих зубов в ряду.

Полностью съемные протезы – это очень неудобно?

Полностью съемные зубные конструкции рекомендуются пациентам, у которых коренные зубы отсутствуют или подлежат удалению. Такие протезы изготавливаются из современных надежным материалов, не вызывают аллергии и удобно располагаются в челюсти.

Благодаря созданию слепка челюсти на этапе изготовления протеза, он получается максимально комфортным для пациента. Но некоторое время к нему, все же, придется адаптироваться.

Протез из какого материала лучше выбрать?

Ваш стоматолог может предложить несколько вариантов материалов индивидуально для вашего случая:



● Акрил – доступен по стоимости, но служит не слишком долго. Его часто используют для временных конструкций.

● Керамика – прочная, по оттенку приближается к зубной эмали. Она стала основой для разработки еще более прочного материала – стеклокерамики.

● Металлические сплавы – это материал каркаса имплантов, включая коронки, мосты и наиболее современные бюгельные протезы.

● Оксид или диоксид циркония – материал для белоснежных, максимально прочных конструкций. Ему можно придать оттенок ваших зубов.

Теперь на консультацию к специалисту Healthy Dent вы точно придете более подготовленными, и сможете задавать еще более детальные вопросы.