UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
24.11.2022, 16:10

Протезирование зубов: 5 главных вопросов

Цей матеріал також доступний українською
Протезирование зубов: 5 главных вопросов - Фото

Почему на место утраченных зубов просто необходимо вовремя ставить протез? Не только для привлекательной улыбки, но и вопрос здоровья

Стоматологи Healthy Dent помогут установить самый подходящий для вас протез зуба. И ответят на все вопросы.

Когда лучше приступить к протезированию после удаления?

Сразу после удаления зуба протезирование зубов невозможно: ткани должны зажить и стать достаточно плотными для удержания протеза. Многое зависит и от схемы лечения, если она необходима пациенту после удаления. Из-за этого до протезирования иногда может пройти 5-6 месяцев.

В отсутствие противопоказаний имплант можно ставить уже спустя 3-4 месяца.

Когда нужен частично съемный протез?

Если утрачены два и более зуба в ряду, стоматолог может порекомендовать частично съемные конструкции на:

● дефект в зоне улыбки;
● резцы и клыки;
● моляры и премоляры;
● если необходимо временно закрыть дефект (временные протезы).

Протезы опираются на десну и на здоровые зубы в челюсти.

Что такое несъемный протез?

Несъемные зубные импланты фиксируются "навсегда": то есть, на весь срок их службы. К ним относятся:

● коронки;
● вкладки;
● люминиры;
● виниры;
● мосты;
● имплантаты.

Они также ставятся на один или несколько отсутствующих зубов в ряду.

Полностью съемные протезы – это очень неудобно?

Полностью съемные зубные конструкции рекомендуются пациентам, у которых коренные зубы отсутствуют или подлежат удалению. Такие протезы изготавливаются из современных надежным материалов, не вызывают аллергии и удобно располагаются в челюсти.

Благодаря созданию слепка челюсти на этапе изготовления протеза, он получается максимально комфортным для пациента. Но некоторое время к нему, все же, придется адаптироваться.

Протез из какого материала лучше выбрать?

Ваш стоматолог может предложить несколько вариантов материалов индивидуально для вашего случая:

● Акрил – доступен по стоимости, но служит не слишком долго. Его часто используют для временных конструкций.

● Керамика – прочная, по оттенку приближается к зубной эмали. Она стала основой для разработки еще более прочного материала – стеклокерамики.

● Металлические сплавы – это материал каркаса имплантов, включая коронки, мосты и наиболее современные бюгельные протезы.

● Оксид или диоксид циркония – материал для белоснежных, максимально прочных конструкций. Ему можно придать оттенок ваших зубов.

Теперь на консультацию к специалисту Healthy Dent вы точно придете более подготовленными, и сможете задавать еще более детальные вопросы.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: стоматология, Healthy Dent
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 