Пылесос: основные насадки для уборки

Совсем недавно бренд Realme представил новейшую технику для уборки. Ручной пылесос получил батарею емкостью 2200 мАч, два режима питания и несколько насадок для разных видов уборки. Беспроводное устройство для поддержания чистоты оборудовано фильтром НЕРА. Мы расскажем, какими бывают насадки для пылесоса и зачем они нужны.

Виды приспособлений

Современные устройства комплектуются разнообразными щетками и трубками. Приспособления обеспечивают комфорт и удобство во время очистки поверхности. Основные типы пылесосов:

для сухого удаления мусора;

для влажной уборки;

для очистки с помощью пара.

В зависимости от выбранного типа техники применяются разнообразные насадки. Они отличаются по форме, размеру, назначению. Стоит знать, как правильно подобрать щетку, чтобы уборка была максимально эффективной. Типы комплектующих:

Для напольных покрытий. Обычно элемент оборудован специальным рычагом. При нажатии на кнопку подаются щетины для уборки ковров. При переключении в исходное положение ворс задвигается обратно. С помощью такой насадки удобно собирать пыль с линолеума, паркета, ламината и других покрытий. От шерсти животных. Кошки и собаки время от времени линяют. Даже при должном уходе шерсть остается на полу, мебели и других поверхностях. С мягкой обивки сложно собрать шерсть руками. Для этого используется специальная насадка с жесткой щетиной. Приспособления для уборки в труднодоступных местах. Щели между мебелью и стенами, узкое пространство за батареями и другие подобные локации накапливают большое количество пыли и грязи. Для очистки используется тонкая насадка. Она способна собрать мелкий и крупный мусор, паутину.

Чистка мебели. Такая насадка плотно прилегает к ткани. Она быстро собирает частицы пыли, даже если они глубоко в слоях полотна. Турбо- и электрощетки. Приспособление актуально для ковров с длинным ворсом. На валике размещена щетина в виде спирали. Она убирает шерсть животных, волосы и мелкие частицы. Валик необходимо чистить после каждого использования.

При выборе пылесоса обратите внимание на комплектацию. От количества насадок зависит удобство и комфорт во время уборки. Отдайте предпочтение моделям с разными приспособлениями.