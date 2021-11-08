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08.11.2021, 12:03

Пылесос: основные насадки для уборки

Цей матеріал також доступний українською
Пылесос: основные насадки для уборки - Фото

Совсем недавно бренд Realme представил новейшую технику для уборки. Ручной пылесос получил батарею емкостью 2200 мАч, два режима питания и несколько насадок для разных видов уборки. Беспроводное устройство для поддержания чистоты оборудовано фильтром НЕРА. Мы расскажем, какими бывают насадки для пылесоса и зачем они нужны.

Виды приспособлений

Современные устройства комплектуются разнообразными щетками и трубками. Приспособления обеспечивают комфорт и удобство во время очистки поверхности. Основные типы пылесосов:

  • для сухого удаления мусора;
  • для влажной уборки;
  • для очистки с помощью пара.

В зависимости от выбранного типа техники применяются разнообразные насадки. Они отличаются по форме, размеру, назначению. Стоит знать, как правильно подобрать щетку, чтобы уборка была максимально эффективной. Типы комплектующих:

  1. Для напольных покрытий. Обычно элемент оборудован специальным рычагом. При нажатии на кнопку подаются щетины для уборки ковров. При переключении в исходное положение ворс задвигается обратно. С помощью такой насадки удобно собирать пыль с линолеума, паркета, ламината и других покрытий.
  2. От шерсти животных. Кошки и собаки время от времени линяют. Даже при должном уходе шерсть остается на полу, мебели и других поверхностях. С мягкой обивки сложно собрать шерсть руками. Для этого используется специальная насадка с жесткой щетиной.
  3. Приспособления для уборки в труднодоступных местах. Щели между мебелью и стенами, узкое пространство за батареями и другие подобные локации накапливают большое количество пыли и грязи. Для очистки используется тонкая насадка. Она способна собрать мелкий и крупный мусор, паутину.

Пылесос: основные насадки для уборки
  1. Чистка мебели. Такая насадка плотно прилегает к ткани. Она быстро собирает частицы пыли, даже если они глубоко в слоях полотна.
  2. Турбо- и электрощетки. Приспособление актуально для ковров с длинным ворсом. На валике размещена щетина в виде спирали. Она убирает шерсть животных, волосы и мелкие частицы. Валик необходимо чистить после каждого использования.

При выборе пылесоса обратите внимание на комплектацию. От количества насадок зависит удобство и комфорт во время уборки. Отдайте предпочтение моделям с разными приспособлениями.

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Теги: пылесос
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