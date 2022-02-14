Раннее развитие ребенка. С чего начать? Методика Домана

Все родители знают, что с рождения ребенок познает окружающий мир благодаря акустическому, зрительному и тактильному восприятию. С помощью игры и общения первые 6 лет жизни дети получают огромное количество знаний, больше чем за всю остальную жизнь. В этом возрасте ребенок впитывает все новое, всем интересуется. Существует множество развивающих игрушек способных помочь в этом. Для развития моторики, музыкальные игрушки и, конечно же, обучающие игры.

Американский нейрофизиолог Гленн Доман, основатель Института Развития Человеческого Потенциала, впервые использовал глобальный метод обучения. Это наиболее физиологический, то есть естественный и, что очень важно, безопасный метод.

Все дело в особенностях детского восприятия. В период созревания мозга именно правое полушарие играет ведущую роль. Дети воспринимают всю информацию глобально, то есть видят как на картинке, а не отдельные сегменты. Легко усваивается одновременное восприятие информации зрительно, на слух и тактильно. Г.Доман объединил все эти возможности, разработав методику при помощи специального набора карточек.

Карточки Домана помогут ребенку быстро узнать окружающий мир, научится читать и считать, узнать множество различной информации. А главное обучение станет познавательной игрой с интересными картинками.

Существует множество видов карточек, с разными темами:

Дикие и домашние животные, птицы

Обитатели воды, насекомые

Природа, фрукты, овощи, деревья, времена года

Транспорт, профессии, страны

Счёт, форма и цвет

Цифры, алфавит

Карточки "Чтение по Доману"

На каждой карточке есть определенное изображение или текст. Дополнительно указаны интересные факты, задания и загадки, это позволит весело провести время с ребенком.

Также есть карточки для изучения других языков: английский, немецкий, французский и т.д. Это будут двуязычные карточки с различными темами. Желательно чтобы язык, который выбрали для обучения, знал кто-то из родителей. Известно, что дети могут легко осваивать несколько языков одновременно. К примеру, если живут в разноязычной семье. И не важно это русский и украинский, или же английский и испанский языки. Если с ребенком говорят на разных языках, он будет одинаково их знать без особых трудностей, точно так же как и один язык, на котором говорят родители.

Как же заниматься с карточками.

Как и говорили выше, суть методики заключается в одновременном восприятии. Достаточно показывать карточку и четко произнести то, что на ней изображено или написано. Постепенно увеличивая количество и повторяя предыдущие карточки. Занятия не должны быть длительными и утомительными для малыша. Используют кратковременный и многократный показ. Одно занятие занимает до 3х минут и так несколько раз в день. Показывают в разной очередности. Если одну карточку показали уже 30 раз, ее заменяют на новую.

Карточки подбирают по возрасту, можно выбрать нужный размер, тему и язык обучения.

Важно обращать внимание на интерес ребенка к определенной теме. Дети любознательны ко всему новому, и они сами будут интересоваться, что же в следующей коробочке с карточками.